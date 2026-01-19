Εξαφάνιση Λόρα: «Ουδέποτε ασκήσαμε σωματική ή ψυχολογική βία»

Θέση για όσα ακούγονται όλες αυτές τις μέρες σχετικά με τη σχέση που είχαν με τη 16χρονη κόρη τους, παίρνουν οι γονείς της Λόρας, η οποία εξαφανίστηκε από την Πάτρα.

Όπως ανέφερε η Ρούλα Κουσκουρή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», με επιστολή τους μέσω του δικηγόρου τους, Τηλέμαχου Μπενετάτου, ξεκαθαρίζουν ότι το πρωταρχικό θέμα που τους ενδιαφέρει είναι να επιστρέψει το παιδί τους στο σπίτι τους ασφαλές.

«Όλες αυτές τις μέρες ζούμε δραματικές στιγμές, καθώς αγωνιούμε για την Λόρα μας. Μοναδικός σκοπός μας και πρώτιστο μέλημά μας είναι να βρεθεί το παιδί μας, να είναι σώο και ασφαλές και να επιστρέψει στην αγκαλιά μας», αναφέρουν στην επιστολή τους οι γονείς της 16χρονης και συνεχίζουν:

«Προς τούτο, από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε την Αστυνομία, με την οποία έχουμε άμεση επαφή και έχουμε παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να βοηθήσουμε στις έρευνες, και είμαστε πρόθυμοι να το πράξουμε, όποτε μας ζητηθεί».

«Μοναδικός αντικειμενικός σκοπός μας είναι να βρεθεί το παιδί μας όσο πιο σύντομα γίνεται και να είναι καλά στην υγεία του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι έχουν συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση και ενδιαφέρονται πραγματικά για την Λόρα μας. Ήρθαμε στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή, πιο ήρεμη. Είμαστε μια κανονική οικογένεια που ζει με αγάπη, σύμπνοια, αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασμό. Στο παιδί μας προσφέρουμε τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και είμαστε πάντα στο πλευρό του», τονίζουν ακόμα οι γονείς και ξεκαθαρίζουν ότι το καθήκον των γονέων είναι να φροντίζουν για τη σωματική και τη ψυχική υγεία των τέκνων τους.

Ξεκαθαρίζουν δε ότι δεν έχουν ασκήσει ποτέ καμιάς μορφής βία σε βάρος της κόρης τους.

«Καθήκον των γονέων είναι να τα προστατεύουν από κινδύνους, να επιβλέπουν την συμπεριφορά τους, και να τους θέτουν όρια και κανόνες με τρόπο παιδαγωγικό, που να μην θίγει την αξιοπρέπεια και την γνώμη του τέκνου. Ακριβώς αυτό πράττουμε κι εμείς ως οικογένεια. Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε τις επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα», τονίζουν στην επιστολή τους.

«Επαναλαμβάνουμε ότι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να βρεθεί η Λόρα μας και να γυρίσει σπίτι της. Έχουμε μεταβεί στην Αθήνα, έχουμε ψάξει πόρτα – πόρτα να την βρούμε. Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοικτή και η αγάπη μας μεγάλη. Παρακαλούμε όποιον την εντοπίσει να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, γιατί είναι ένα παιδί 16 ετών, που ίσως βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του», καταλήγουν οι γονείς της Λόρας.

