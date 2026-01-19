Εξαφάνιση Λόρα: «Ουδέποτε ασκήσαμε σωματική ή ψυχολογική βία»

Τι αναφέρουν οι γονείς της 16χρονης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.01.26 , 18:29 Πάνω από το 35% του εισοδήματος των Ελλήνων για στέγαση
19.01.26 , 18:07 Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι
19.01.26 , 17:43 Κορυδαλλός:  Δολοφονία αλλοδαπού κρατούμενου στις φυλακές!
19.01.26 , 17:38 Σιδηροδρομική τραγωδία Ισπανία: Εντόπισαν σπασμένο αρμό στις ράγες
19.01.26 , 17:37 Όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη: Μέλος του UN Global Compact Network Greece
19.01.26 , 17:20 Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
19.01.26 , 17:14 Tραμπ: Η Δανία δεν προστάτεψε τη Γροιλανδία - Θα το κάνουμε εμείς!
19.01.26 , 17:11 Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για «χειμώνα με διάρκεια»
19.01.26 , 16:58 MasterChef: «Είναι πολύ βαρύ αυτό, δεν έχει ξαναπει κάτι τέτοιο ο Κοντιζάς»
19.01.26 , 16:24 Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
19.01.26 , 16:23 Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
19.01.26 , 15:52 Μαζωνάκης: Την Πέμπτη Στην Ανακρίτρια Ο Στέφανος Παπαδόπουλος
19.01.26 , 15:42 Πέτρος Φιλιππίδης: Απορρίφθηκε αίτημα των καταγγελλουσών για αύξηση ποινής
19.01.26 , 15:33 Γροιλανδία: Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ συγκαλεί ο Κόστα
19.01.26 , 15:28 Όμιλος Emil Frey: Ενισχύει την παρουσία του στην Ελλάδα
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Κορυδαλλός:  Δολοφονία αλλοδαπού κρατούμενου στις φυλακές!
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Καρύδη: Δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό - Τι ζήτησε από τους ρεπόρτερ
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφτασε στο Τατόι η σορός της για την ταφή
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θέση για όσα ακούγονται όλες αυτές τις μέρες σχετικά με τη σχέση που είχαν με τη 16χρονη κόρη τους, παίρνουν οι γονείς της Λόρας, η οποία εξαφανίστηκε από την Πάτρα

Εξαφάνιση Λόρα: Δύο χρόνια προετοίμαζε τη φυγή της

Όπως ανέφερε η Ρούλα Κουσκουρή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», με επιστολή τους μέσω του δικηγόρου τους, Τηλέμαχου Μπενετάτου, ξεκαθαρίζουν ότι το πρωταρχικό θέμα που τους ενδιαφέρει είναι να επιστρέψει το παιδί τους στο σπίτι τους ασφαλές. 

εξαφάνιση Λόρα 1

«Όλες αυτές τις μέρες ζούμε δραματικές στιγμές, καθώς αγωνιούμε για την Λόρα μας. Μοναδικός σκοπός μας και πρώτιστο μέλημά μας είναι να βρεθεί το παιδί μας, να είναι σώο και ασφαλές και να επιστρέψει στην αγκαλιά μας», αναφέρουν στην επιστολή τους οι γονείς της 16χρονης και συνεχίζουν:

Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία στρέφονται οι έρευνες

«Προς τούτο, από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε την Αστυνομία, με την οποία έχουμε άμεση επαφή και έχουμε παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να βοηθήσουμε στις έρευνες, και είμαστε πρόθυμοι να το πράξουμε, όποτε μας ζητηθεί».

Εξαφάνιση Λόρα 2

«Μοναδικός αντικειμενικός σκοπός μας είναι να βρεθεί το παιδί μας όσο πιο σύντομα γίνεται και να είναι καλά στην υγεία του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι έχουν συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση και ενδιαφέρονται πραγματικά για την Λόρα μας. Ήρθαμε στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή, πιο ήρεμη. Είμαστε μια κανονική οικογένεια που ζει με αγάπη, σύμπνοια, αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασμό. Στο παιδί μας προσφέρουμε τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και είμαστε πάντα στο πλευρό του», τονίζουν ακόμα οι γονείς και ξεκαθαρίζουν ότι το καθήκον των γονέων είναι να φροντίζουν για τη σωματική και τη ψυχική υγεία των τέκνων τους. 

«Πάτε να μας κατηγορήσετε για κάτι;»: Τι είπε η μητέρα της Λόρα στις Αρχές

Ξεκαθαρίζουν δε ότι δεν έχουν ασκήσει ποτέ καμιάς μορφής βία σε βάρος της κόρης τους.

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Το οργανωμένο σχέδιο και ο άγνωστος που τη βοηθά 

«Καθήκον των γονέων είναι να τα προστατεύουν από κινδύνους, να επιβλέπουν την συμπεριφορά τους, και να τους θέτουν όρια και κανόνες με τρόπο παιδαγωγικό, που να μην θίγει την αξιοπρέπεια και την γνώμη του τέκνου. Ακριβώς αυτό πράττουμε κι εμείς ως οικογένεια. Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε τις επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα», τονίζουν στην επιστολή τους.

Εξαφάνιση Λόρα 3

Εξαφάνιση Λόρα: Φόβοι ότι έφυγε στη Γερμανία – Τι εξετάζουν οι αρχές

«Επαναλαμβάνουμε ότι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να βρεθεί η Λόρα μας και να γυρίσει σπίτι της. Έχουμε μεταβεί στην Αθήνα, έχουμε ψάξει πόρτα – πόρτα να την βρούμε. Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοικτή και η αγάπη μας μεγάλη. Παρακαλούμε όποιον την εντοπίσει να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, γιατί είναι ένα παιδί 16 ετών, που ίσως βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του», καταλήγουν οι γονείς της Λόρας.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΡΑ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΛΟΡΑ
 |
16ΧΡΟΝΗ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΛΟΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top