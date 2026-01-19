Εξαφάνιση Λόρα: Δύο χρόνια προετοίμαζε τη φυγή της

Δύο χρόνια φέρεται να σχεδίαζε τη φυγή της από το σπίτι της στην Πάτρα η 16χρονη Λόρα, τα ίχνη της οποίας εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το πολύπλοκο παζλ της εξαφάνισής της μέσα από μαρτυρίες, αλλά και από στοιχεία που προκύπτουν από κάμερες, αλλά και από τα κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή της.

Συμμαθητές της έχουν καταθέσει ότι εδώ και πολύ καιρό προσπαθούσε να μαζέψει χρήματα.

«Στην τάξη επειδή δεν ήξερε ελληνικά έπλεκε πολύ θυμάμαι. Έπλεκε σε κάθε μάθημα και ό,τι έφτιαχνε το ανέβαζε στο Instagram να το πουλήσει, ή μας το πούλαγε στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάζει λεφτά γιατί εμάς μας είχε πει ότι εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω», είπε παλιά της συμμαθήτρια.

Το κορίτσι φέρεται να είχε πει σε φίλους της ότι ένιωθε έντονη καταπίεση από τον πατέρα της, ότι δεν άντεχε άλλο και ήθελε να φύγει.

Κλειδί θεωρείται η περίοδος που η Λόρα μετακόμισε με την οικογένειά της από τη Γερμανία στην Πάτρα. Όλα δείχνουν ότι η προσαρμογή της Λόρας ήταν δύσκολη και επιδεινώθηκε από την αυστηρότητα του πατέρα της.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «Το Βήμα» και «Τα Νέα» Βασίλη Λαμπρόπουλο, αυτό που περιμένουν τώρα οι αστυνομικοί είναι οι απαντήσεις από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας από τις σαρώσεις των κινητών σε τρία σημεία: στην Πάτρα, από όπου πήρε το ταξί για Αθήνα και σε δύο σημεία στην περιοχή του Ζωγράφου, στην οδό Μικράς Ασίας και στην οδό Θηβών, όπου είδαν την 16χρονη.

Οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν εάν σε αυτά τα τρία σημεία «καλεί» κάποιο συγκεκριμένο κινητό.

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, υπάρχει μια πολύ σημαντική μαρτυρία από συμμαθήτρια της Λόρας από το πρώτο σχολείο που πήγαινε. Όπως έχει πει στις αρχές, η 16χρονη ήθελε να τραυματιστεί στον καρπό, ενώ κάποια άλλη στιγμή ρωτούσε τι θα συνέβαινε αν έμενε έγκυος.

Αυτό μάλιστα είχε φτάσει στα αυτά της διεύθυνσης του σχολείου, που κάλεσε τότε τους γονείς για να διαπιστώσει τι συμβαίνει στο οικογενειακό περιβάλλον.

Αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και έτσι όταν το έμαθε η διεύθυνση του σχολείου, κάλεσε τους γονείς να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει στο οικογενειακό περιβάλλον. Μετά από αυτή την κλήση στο σχολείο η Λόρα άλλαξε σχολικό περιβάλλον.

Οι ίδιες πληροφορίες αναμένεται τις επόμενες μέρες να κληθεί για κατάθεση και ο διευθυντής του σχολείου αυτού, ώστε να δώσει λεπτομέρειες που θα βοηθήσουν στην επίλυση της πολύπλοκης αυτής υπόθεσης.

Εξαφάνιση Λόρα: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο θέλει την Λόρα να παραμένει στην Αθήνα, σε συγκεκριμένο χώρο, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις για να μην εντοπιστεί.

Το δεύτερο είναι να έχει φύγει στο εξωτερικό, προσποιούμενη τη μητέρα της, καθώς φέρεται να υπάρχει μεγάλη ομοιότητα μεταξύ τους.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η περιοχή του Ζωγράφου ήταν ίσως ένας ενδιάμεσος σταθμός, πριν τον τελικό προορισμό της και ότι εκεί την περίμενε συγκεκριμένο πρόσωπο.

Αν μάλιστα έχει καταφέρει να φύγει στο εξωτερικό, τότε κατά πάσα πιθανότητα έφυγε οδικώς προς τη Γερμανία.

Γι’ αυτό και οι αστυνομικοί του ειδικού κλιμακίου έχουν έρθει σε επαφή με Γερμανούς συναδέλφους τους προκειμένου να ενισχύσουν την έρευνα.