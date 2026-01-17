Εξαφάνιση Λόρα: Φόβοι ότι έφυγε στη Γερμανία – Τι εξετάζουν οι αρχές

Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, με τις αρχές να επανεξετάζουν το ενδεχόμενο να έχει καταφέρει με κάποιο τρόπο να πάει στη Γερμανία. Την ίδια ώρα, πληροφορίες και μαρτυρίες που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν την προβληματική σχέση που είχε το κορίτσι με τους γονείς της και ειδικά με τον πατέρα της.

Η μητέρα της Λόρας, στην οποία μοιάζει πάρα πολύ, κατέθεσε στις αρχές πως η 16χρονη έχει μαζί της φωτογραφία από το διαβατήριό της. Έτσι λοιπόν οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να βρήκε κάποιους ανθρώπους που την προμήθευσαν με πλαστό διαβατήριο και κατάφερε έτσι να επιστρέψει στη Γερμανία. Οι έρευνες έχουν ανοίξει σε σταθμούς ΚΤΕΛ, λιμάνια και στο αεροδρόμιο, με τους αξιωματικούς να ζητούν λίστες με ονόματα επιβατών για να διαπιστώσουν αν η 16χρονη ταξίδεψε και για πού.

Εξαφάνιση Λόρα: Ήθελε να φύγει μαζί με τη μητέρα της

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η Λόρα φέρεται να έχει ήδη επιχειρήσει ή να αποσκοπεί να επιστρέψει στη Γερμανία. Μαρτυρίες από γείτονες, συμμαθητές και φίλους της αναφέρουν ότι είχε παράπονα από τον πατέρα της, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, ήταν αυταρχικός και πολύ αυστηρό.

Οι αρχές εξετάζουν μήπως η 16χρονη κατάφερε τελικά να φύγει από τη χώρα με πλαστά έγγραφά μέσα στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αφού η τελευταία εικόνα της που έχει καταγραφεί από κάμερες είναι στις 10 Ιανουαρίου.

Το πιθανότερο σενάριο που δίνει η αστυνομία είναι η μεταφορά από Ελλάδα στην Γερμανία μέσω λεωφορείων που αναχωρούν από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη. Έτσι, επικρατεί το σενάριο η 16χρονη να επέλεξε αυτόν το σχετικά πιο εύκολο τρόπο για να φύγει.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Mega, το κορίτσι φέρεται να ήθελε να φύγει από την Ελλάδα με τη μητέρα της.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης των Νέων και του Βήματος, Βασίλης Λαμπρόπουλος, τόσο η μητέρα, όσο και άλλοι συγγενείς κατέθεσαν ότι η Λόρα είχε πει πως μαζί με τη μητέρα της ήθελαν να φύγουν εξαιτίας της συμπεριφοράς του πατέρα της.

Μάλιστα η μητέρα είχε κληθεί στο σχολείο καθώς το κορίτσι αντιμετώπιζε προβλήματα προσαρμογής με την ελληνική γλώσσα, με την ίδια τη μητέρα να φέρεται να εκφράζει σε εκπαιδευτικό τους προβληματισμούς της, λέγοντας ότι κι εκείνη ήθελε να φύγει από το σπίτι.

Ο πατέρας της 16χρονης από την πλευρά του φέρεται να παραδέχθηκε στην κατάθεσή του ότι έκανε έλεγχο στην κόρη του, αλλά χωρίς να αφήσει να εννοηθεί ότι ήταν πολύ αυστηρός μαζί της.

Εντύπωση προκάλεσε στους αστυνομικούς ότι τους πει πως φοβάται μήπως του αφαιρέσουν την επιμέλεια της Λόρας και στην Ελλάδα. Η αναφορά αυτή οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα και προέκυψε πως το κορίτσι όταν έμενε στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί για ένα διάστημα σε δομή για παιδιά, μετά από καταγγελία ενός γείτονα για λεκτική βία του πατέρα σε βάρος της κόρης του. Τότε μάλιστα οι γερμανικές αρχές του είχαν αφαιρέσει την επιμέλεια για λίγες μέρες κι αυτός φέρεται να είναι κι ένας από τους λόγους που τον ώθησαν να φύγει από τη Γερμανία.

Εξαφάνιση Λόρα: «Την είχε κουρέψει ο πατέρας της»

Την ίδια ώρα, συμμαθήτρια της Λόρας, μιλώντας στο Mega αποκάλυψε πως στο παρελθόν ο πατέρας της την είχε κουρέψει, γιατί εκείνη του είχε ζητήσει χρήματα για να πάει κομμωτήριο.

«Ήταν πολύ ανήσυχη γενικά. Καταρχάς την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, στην πρώτη γυμνασίου. Δεν είχε μαλλιά, τα είχε σαν αγόρι, την είχε κουρέψει επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο», είπε το κορίτσι.

Τότε, σύμφωνα με τη μαρτυρία, η Λόρα το είχε πει σε πολλά άτομα και ζητούσε βοήθεια. Μάλιστα δύο συμμαθήτριές της πήγαν στον διευθυντή, ο οποίος κάλεσε τους γονείς της στο σχολείο. Όμως η 16χρονη φοβήθηκε ότι θα τη μάλωναν και όταν ρωτήθηκε από τον διευθυντή μπροστά τους για όσα είχε πει στους συμμαθητές της, εκείνη τα αρνήθηκε όλα.

Άλλη φίλη της κατέθεσε πως οι γονείς της δεν της έδιναν ποτέ χρήματα.

«Η μητέρα ήταν πολύ ουδέτερη, δε την βοηθούσε γενικά, χρώσταγε και λεφτά στο κυλικείο, δεν της έδιναν ποτέ λεφτά. Είχαμε πάει μια εκδρομή στο Ναύπλιο και δεν είχε να πάρει φαγητό και είχα πάρει εγώ ένα σάντουιτς και το είχαμε μοιραστεί μαζί. Ντρεπόταν κιόλας να φάει και της έλεγα “φάε δεν είναι κάτι”. Και μου έλεγε “σίγουρα;” και τέτοια και απλά ήρθε μια μέρα η μάνα της στο σχολείο και της έδωσε εικοσάρικο να ξεχρεώσει τα μισά χρήματα που χρωστούσε στο κυλικείο».

Εξαφάνιση Λόρα: «Μας έλεγε ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα για έψαχναν τον πατέρα της»

Μια ακόμα μαρτυρία συμμαθήτριας της 16χρονης έχει κάνει τις αρχές να ερευνούν το παρελθόν του πατέρα.

«Τον τελευταίο καιρό δεν κάναμε παρέα, αλλά κάναμε πάρα πολλή όσο ήταν στο δικό μου σχολείο, σε αυτό το ιδιωτικό που λένε στην Πάτρα. Γενικά ήταν πάρα πολύ κλειστό παιδί και γενικά την είχε δυσκολέψει πάρα πολύ η αλλαγή από Γερμανία-Ελλάδα. Και ήθελε προφανώς σε κάποιον να μιλήσει. Και εμείς την κάναμε παρέα αλλά αυτή ξεκίνησε να μας ανοίγεται από τις πρώτες δύο μέρες που την κάναμε παρέα γιατί προφανώς ήθελε να μιλήσει σε κάποιον», είπε και συνέχισε:

«Μας είχε πει ότι την είχε πάρει μία μονάδα για κακοποιημένα παιδιά. Μας έλεγε ότι ο μπαμπάς της είχε πληρώσει αρκετά λεφτά για να τη βγάλει. Μας έλεγε κιόλας ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα, γιατί τον έψαχναν τον πατέρα της. Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει “αφού δεν ξέρεις ελληνικά γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;”. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρουν».

Εξαφάνιση Λόρα: Το παρελθόν του πατέρα

Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία σχετικά με το παρελθόν του πατέρα που έχουν ανακαλύψει έως τώρα οι αρχές.

Ο 65χρονος πατέρας της Λόρας, με καταγωγή από την Ουκρανία, έφυγε από την Οδησσό στα τέλη του ’80 και μετανάστευσε στη Γερμανία, όπου κι έζησε 30 χρόνια.

Με την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, ο τότε 30χρονος πατέρας της Λόρα που εργαζόταν ως στρατιωτικός γιατρός στην Οδησσό, έχασε τη δουλειά του. Αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στο Αμβούργο και να βρει στέγη σε ένα σπίτι αιτούντων άσυλο. Εκεί, λίγους μήνες αργότερα γεννήθηκε ο ετεροθαλής αδελφός της Λόρα, που σήμερα είναι 37 ετών.

Το 1995, με τη βοήθεια συναδέλφου του γιατρού, η οικογένεια μετακόμισε στο Γκρόχανσντορφ. Ο Βλαντιμίρ Λόμτεβ βρήκε ξανά δουλειά, πρώτα ως χειροπράκτης, στη συνέχεια στην υπηρεσία αιμοδοσίας του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού και έπειτα σε μία ιδιωτική εταιρεία ασθενοφόρων στο Αμβούργο.

Τα πρώτα χρόνια στη Γερμανία ήταν δύσκολα. Η σύζυγός του εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και εκείνος ως χειροπράκτης. Μέχρι να πολιτογραφηθεί δεν μπορούσε να εξασκήσει το επάγγελμα του γιατρού.

Το 2000, μετά από 11 χρόνια, απέκτησε την ιθαγένεια και για μια δεκαετία εργαζόταν πλέον ως γιατρός.

Το 2009, με τη δεύτερη σύζυγό του, απέκτησαν τη Λόρα. Τα ετεροθαλή αδέλφια όμως δεν είχαν καμία επικοινωνία μεταξύ τους, με μαρτυρίες να έχουν αναφέρει πως η Λόρα έμαθε ότι είχε μεγάλο αδελφό πολλά χρόνια αργότερα.

Μετά από 33 ολόκληρα χρόνια που έμενε στη Γερμανία και είχε καταφέρει με αρκετό κόπο να φτιάξει τη ζωή του εκεί, άγνωστο γιατί, ο πατέρας της 16χρονης αποφάσισε να αρχίσει και πάλι από το μηδέν.

Πήρε τη σύζυγο και την τότε 13χρονη κόρη τους και μετακόμισαν στην Ελλάδα και μάλιστα όχι στην πρωτεύουσα, αλλά σε μια απομονωμένη γειτονιά στο Ρίο.

Ήταν εκείνος που βρήκε το σπίτι μέσω αγγελίας και που έκανε όλες τις ενέργειες για την αγοροπωλησία με τη βοήθεια μεσίτριας και δικηγόρου γιατί μιλούσε μόνο Γερμανικά και Ρωσικά.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είχε πιστέψει ότι ήθελε απλά να ζήσει στη φύση και με περισσότερη ηρεμία. Γείτονες τέλος κατέθεσαν ότι ήταν μια ήσυχη οικογένεια, που δεν είχε πολλές επαφές μαζί τους και που ζούσε αρκετά απομονωμένη.