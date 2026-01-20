Εξαφάνιση Λόρας: «Είναι στο Βερολίνο. Έλεγε "Δεν επιστρέφω"»

Νέα μαρτυρία φέρνει εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης

20.01.26 , 20:33 Εξαφάνιση Λόρας: «Είναι στο Βερολίνο. Έλεγε "Δεν επιστρέφω"»
Μαρτυρία αναφέρει ότι η Λόρα βρίσκεται στο Βερολίνο / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Πληροφορίες ότι η 16χρονη Λόρα, που έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου, βρίσκεται στη Γερμανία έχει τις τελευταίες ώρες η ΕΛ.ΑΣ, που έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της.

Λόρα: Η συνάντηση με τον αδερφό της και η γυναίκα-μυστήριο που την επηρέαζε

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η ελληνική αστυνομία έχει δεχθεί κλήσεις, όπου αναφέρουν ότι η Λόρα βρίσκεται πλέον στη Γερμανία. 

Εξαφάνιση Λόρα: «Ουδέποτε ασκήσαμε σωματική ή ψυχολογική βία»

Οι πρώτες αναφορές γίνονται πριν τις 13 Ιανουαρίου και έλεγαν ότι την είχαν δει στο Μόναχο. Υπενθυμίζεται ότι 10 Ιανουαρίου είναι η τελευταία ημερομηνία που η Λόρα εντοπίζεται σε βίντεο απο κάμερα ασφαλείας. Τρεις ημέρες μετά ήρθε η αναφορά ότι είναι στο Μόναχο.

Πέντε ημέρες αργότερα, στις 18 Ιανουαρίου, υπήρξε η πληροφορία από γυναίκα που ζει στο Βερολίνο ότι την είδε στον προαστιακό της πόλης. Μάλιστα, φέρεται να την άκουσε κι να λέει «Δεν επιστρέφω».

Εξαφάνιση Λόρα

Η αναφορά έχει πάει στο αρχηγείο, η αρμόδια υπηρεσία έχει ήδη ενημερώσει τις γερμανικές αρχές και αυτό που αναμένεται τώρα είναι η επιβεβαίωση ή όχι της μαρτυρίας με βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Αν ισχύει αυτή η μαρτυρία η έρευνα μπαίνει στη δεύτερη φάση, όπου θα αναζητηθεί ο λόγος που έφυγε το παιδί. Ακόμα, θα κληθούν οι γονείς και για απαντήσεις. Η μητέρα έχει ήδη ερωτηθεί από την ασφάλεια γι'αυτο και υποστηρίζει ότι δεν έχει μιλήσει με το παιδί της από την ημέρα της εξαφάνισης.
 

