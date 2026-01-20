Εξαφάνιση Λόρας: «Είναι στο Βερολίνο. Έλεγε "Δεν επιστρέφω"»

Μαρτυρία αναφέρει ότι η Λόρα βρίσκεται στο Βερολίνο / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Πληροφορίες ότι η 16χρονη Λόρα, που έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου, βρίσκεται στη Γερμανία έχει τις τελευταίες ώρες η ΕΛ.ΑΣ, που έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η ελληνική αστυνομία έχει δεχθεί κλήσεις, όπου αναφέρουν ότι η Λόρα βρίσκεται πλέον στη Γερμανία.

Οι πρώτες αναφορές γίνονται πριν τις 13 Ιανουαρίου και έλεγαν ότι την είχαν δει στο Μόναχο. Υπενθυμίζεται ότι 10 Ιανουαρίου είναι η τελευταία ημερομηνία που η Λόρα εντοπίζεται σε βίντεο απο κάμερα ασφαλείας. Τρεις ημέρες μετά ήρθε η αναφορά ότι είναι στο Μόναχο.

Πέντε ημέρες αργότερα, στις 18 Ιανουαρίου, υπήρξε η πληροφορία από γυναίκα που ζει στο Βερολίνο ότι την είδε στον προαστιακό της πόλης. Μάλιστα, φέρεται να την άκουσε κι να λέει «Δεν επιστρέφω».

Η αναφορά έχει πάει στο αρχηγείο, η αρμόδια υπηρεσία έχει ήδη ενημερώσει τις γερμανικές αρχές και αυτό που αναμένεται τώρα είναι η επιβεβαίωση ή όχι της μαρτυρίας με βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Αν ισχύει αυτή η μαρτυρία η έρευνα μπαίνει στη δεύτερη φάση, όπου θα αναζητηθεί ο λόγος που έφυγε το παιδί. Ακόμα, θα κληθούν οι γονείς και για απαντήσεις. Η μητέρα έχει ήδη ερωτηθεί από την ασφάλεια γι'αυτο και υποστηρίζει ότι δεν έχει μιλήσει με το παιδί της από την ημέρα της εξαφάνισης.



Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star