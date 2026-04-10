Τι πρόστιμο προβλέπεται για τους οδηγούς χωρίς το φαρμακείο αυτοκινήτου

Με πρόστιμο θα έρχονται αντιμέτωποι οι οδηγοί που δε συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες για το κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητό τους, σύμφωνα με τις αλλαγές που τίθενται σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου 2026.

Η σχετική απόφαση, που φέρει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, καθορίζει εκ νέου τόσο το περιεχόμενο όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές του υποχρεωτικού εξοπλισμού για όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα δίκυκλα.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, το κιβώτιο πρώτων βοηθειών θα πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την απόφαση Δ30/45652/2026, το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να τοποθετείται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο μέσα στο όχημα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις.

Δεν επιτρέπεται να είναι κλειδωμένο και δεν πρέπει να περιέχει αντικείμενα άσχετα με υγειονομικό υλικό.

Οι οδηγοί - ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν την ευθύνη να διατηρούν το περιεχόμενο του φαρμακείου σε καλή κατάσταση και να ανανεώνουν τακτικά τα προϊόντα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρέπει να προβαίνουν στην αντικατάσταση κάθε προϊόντος πριν τη λήξη του.

Σε περίπτωση ελέγχου, η έλλειψη ή η μη σωστή σύνθεση του κουτιού πρώτων βοηθειών τιμωρείται με βάση τον Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

Τι πρέπει να περιέχει το κιβώτιο πρώτων βοηθειών

Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm – Επιμεταλλωμένη)

Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm)

Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών)

Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm)

Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm)

Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm)

Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα Αποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)

Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) (10 x 10 cm, ζεύγη)

Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m)

Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m)

Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm)

Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό)

Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα)

Υγρά Μαντιλάκια Καθαρισμού Δέρματος

Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2)

Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών