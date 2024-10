Ντόναλντ Τραμπ: Πρώην μοντέλο τον κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση

Αντίστροφη μέτρηση για τις αμερικανικές εκλογές / Στα άκρα η αντιπαράθεση Τραμπ και Χάρις (ANT1, αρχείου)

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση μοντέλου τη δεκαετία του 1990. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Guardian, το μοντέλο του σύστησε ο Τζέφρι Έπστιν.

Σύμφωνα με το θύμα, που επικαλέστηκε η βρετανική εφημερίδα, η φερόμενη επίθεση διαπράχθηκε στο Trump Tower, στη Νέα Υόρκη, την άνοιξη του 1993.

Το πρώην μοντέλο Στέισι Γουίλιαμς κατηγορεί τον Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση

Η Στέισι Γουίλιαμς, 56 ετών σήμερα, αφηγήθηκε πως πήγε στον ουρανοξύστη του Ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου όταν της το πρότεινε ο Τζέφρι Έπστιν.

Μόλις έφθασαν, ο Ντόναλντ Τραμπ την τράβηξε πάνω του, τη θώπευσε στο στήθος, τη μέση και τα οπίσθιά της, είπε. Το πρώην μοντέλο πρόσθεσε πως πάγωσε και δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι ακριβώς της συνέβαινε.

Ο χρηματομεσίτης Έπστιν, άνθρωπος με γνωριμίες και δοσοληψίες με πανίσχυρους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, είχε κατηγορηθεί και ο ίδιος για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς με θύματα κορίτσια, πολλά ανήλικα· ωστόσο ο θάνατός του στη Νέα Υόρκη, που οφειλόταν σύμφωνα με τις αρχές σε αυτοκτονία, τον Αύγουστο του 2019, οδήγησε στον τερματισμό των διώξεων σε βάρος του.

Η Κάρολαϊν Λίβιτ, εκπρόσωπος του Τραμπ, έκανε λόγο για «ψευδή» κατηγορία από πλευράς της άλλοτε «ακτιβίστριας υπέρ του Μπαράκ Ομπάμα», ενώ δεν απομένουν ούτε δύο εβδομάδες ως την εκλογική αναμέτρηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Γκάρντιαν, η Στέισι Γουίλιαμς έκανε τις αποκαλύψεις για την κακοποίηση που υπέστη κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης ομάδας που βαπτίστηκε «Survivors for Kamala». Πρόκειται για «συμμαχία ανθρώπων που επέζησαν από σεξουαλικές επιθέσεις» και τάσσονται υπέρ της υποψήφιας των Δημοκρατικών.

