Μαρία Μπακοδήμου: «Έπρεπε να ζητήσω συμβουλή από Ακρίτα και Τρύφωνος;»

Όσα είπε για την παρουσίαση του Αδύναμο Κρίκου

Δείτε όσα είπε η Μαρία Μπακοδήμου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην κάμερα του Breakfast@Star και τη Λιάνα Ζημάλη μίλησε η Μαρία Μπακοδήμου, λίγες εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα της με τον Πιο Αδύναμο Κρίκο στο ΟΡΕΝ. Έπειτα από δύο τηλεοπτικές σεζόν αποχής, η παρουσιάστρια επιστρέφει στο Ανοιχτό Κανάλι με το διεθνώς επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι γνώσεων. 

Μαρία Μπακόδημου: Είναι επίσημο - Με αυτό το τηλεπαιχνίδι επιστρέφει

«Έλεγα ότι ήθελα να επιστρέψω με τηλεπαιχνίδι και τελικά η ευχή μου εισακούστηκε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η επιλογή. Η πρεμιέρα θα γίνει μέσα στον Φεβρουάριο. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ακριβώς τη μέρα, αλλά ξεκινάμε άμεσα γυρίσματα», δήλωσε αρχικά.

Μαρία Μπακοδήμου: «Έπρεπε να ζητήσω συμβουλή από Ακρίτα και Τρύφωνος;»

«Δεν έχω μιλήσει με την Έλενα Ακρίτα και τον Τάσο Τρύφωνος. Με τον ρόλο της αυστηρής θα τα πάω μια χαρά, επιτέλους θα δείτε τον πραγματικό μου εαυτό», πρόσθεσε η παρουσιάστρια. 

Μαρία Μπακοδήμου: Το πάρτι και οι τρυφερές ευχές στον γιο της, Νικήτα

Μαρία Μπακοδήμου: «Έπρεπε να ζητήσω συμβουλή από Ακρίτα και Τρύφωνος;»

Σε ερώτηση για το αν έχει αφήσει πίσω της το ενδεχόμενο να συμμετέχει σε μια σχολιαστική εκπομπή, η Μαρία Μπακοδήμου απάντησε: «Όχι, αλλά είναι δύσκολο να κάνεις τώρα σχολιαστικές εκπομπές με το political correct. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ συντηρητικά και ο ένας δικάζει τον άλλον, οπότε νομίζω ότι τώρα δεν θα ευδοκιμούσε μια σχολιαστική εκπομπή».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ
BREAKFAST@STAR
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
OPEN
ΤΑΣΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΕΛΕΝΑ ΑΚΡΙΤΑ
