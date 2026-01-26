Μαρία Μπακοδήμου: «Έπρεπε να ζητήσω συμβουλή από Ακρίτα και Τρύφωνος;»

Στην κάμερα του Breakfast@Star και τη Λιάνα Ζημάλη μίλησε η Μαρία Μπακοδήμου, λίγες εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα της με τον Πιο Αδύναμο Κρίκο στο ΟΡΕΝ. Έπειτα από δύο τηλεοπτικές σεζόν αποχής, η παρουσιάστρια επιστρέφει στο Ανοιχτό Κανάλι με το διεθνώς επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι γνώσεων.

«Έλεγα ότι ήθελα να επιστρέψω με τηλεπαιχνίδι και τελικά η ευχή μου εισακούστηκε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η επιλογή. Η πρεμιέρα θα γίνει μέσα στον Φεβρουάριο. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ακριβώς τη μέρα, αλλά ξεκινάμε άμεσα γυρίσματα», δήλωσε αρχικά.

«Δεν έχω μιλήσει με την Έλενα Ακρίτα και τον Τάσο Τρύφωνος. Με τον ρόλο της αυστηρής θα τα πάω μια χαρά, επιτέλους θα δείτε τον πραγματικό μου εαυτό», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Σε ερώτηση για το αν έχει αφήσει πίσω της το ενδεχόμενο να συμμετέχει σε μια σχολιαστική εκπομπή, η Μαρία Μπακοδήμου απάντησε: «Όχι, αλλά είναι δύσκολο να κάνεις τώρα σχολιαστικές εκπομπές με το political correct. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ συντηρητικά και ο ένας δικάζει τον άλλον, οπότε νομίζω ότι τώρα δεν θα ευδοκιμούσε μια σχολιαστική εκπομπή».

