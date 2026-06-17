Νωρίτερα θα καταβληθούν σε ορισμένους δικαιούχους οι συντάξεις Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τις ημερομηνίες πληρωμής που ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.
Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, με τις πρώτες πληρωμές να ξεκινούν στις 25 Ιουνίου και τις υπόλοιπες στις 29 Ιουνίου.
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν:
- Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
- Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά την ίδρυση του ΕΦΚΑ (από 1/1/2017 και μετά).
- Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.
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Οι δικαιούχοι θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου.
Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν:
- Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών:
- ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
- Τράπεζες
- ΟΤΕ
- ΔΕΗ
- ΝΑΤ
- ΕΤΑΤ
- ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
- Οι κύριες συντάξεις του Δημοσίου.
- Οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Λόγω του Σαββατοκύριακου, η πίστωση των ποσών θα ξεκινήσει από το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου.
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