Συντάξεις Ιουλίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι συντάξεις Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα, σε δύο δόσεις.
  • Πρώτη δόση στις 25 Ιουνίου: κύριες συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.
  • Δεύτερη δόση στις 29 Ιουνίου: κύριες συντάξεις ΙΚΑ, Τραπεζών, Δημοσίου και επικουρικές του Δημοσίου.
  • Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς από το απόγευμα της 24ης Ιουνίου.
  • Η πίστωση των ποσών της δεύτερης δόσης θα ξεκινήσει από το απόγευμα της 26ης Ιουνίου.

Νωρίτερα θα καταβληθούν σε ορισμένους δικαιούχους οι συντάξεις Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τις ημερομηνίες πληρωμής που ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.  

Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, με τις πρώτες πληρωμές να ξεκινούν στις 25 Ιουνίου και τις υπόλοιπες στις 29 Ιουνίου. 

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν: 

  • Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.  
  • Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά την ίδρυση του ΕΦΚΑ (από 1/1/2017 και μετά).  
  • Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.  
  •  

Οι δικαιούχοι θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου. 

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν: 

  • Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών:  
  1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  
  2. Τράπεζες  
  3. ΟΤΕ  
  4. ΔΕΗ  
  5. ΝΑΤ  
  6. ΕΤΑΤ  
  7. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ  
  • Οι κύριες συντάξεις του Δημοσίου.  
  • Οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.  

Λόγω του Σαββατοκύριακου, η πίστωση των ποσών θα ξεκινήσει από το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου. 

 

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