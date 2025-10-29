Άκης Πετρετζίκης: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά του στην παρέλαση

Στην παρέλαση με τον Αχιλλέα και την Ακυλίνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 11:27 Λευτέρης Πανταζής - Άντζελα Δημητρίου: Μαζί στην «Αθηναία»
29.10.25 , 11:15 Ψωρίαση: Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγονται
29.10.25 , 10:52 Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα
29.10.25 , 10:47 Κατερίνα Καραβάτου: Ανανέωσε τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1
29.10.25 , 10:40 Η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας με παραλλαγή και φούμο στο πρόσωπο
29.10.25 , 10:39 Φάρμα: Σοβαρός τραυματισμός του Λευτέρη - Σε αναμμένα κάρβουνα η Βαλεντίνα
29.10.25 , 10:28 Μποφίλιου: Η...πληρωμένη απάντηση στα επικριτικά σχόλια του Βουλαρίνου
29.10.25 , 10:09 Euractiv: Πληρωνόταν και στη φυλακή ο χρυσαυγίτης Γιάννης Λαγός
29.10.25 , 09:57 (Love me) Tinder στο THEATRE OF THE NO: Ο έρωτας στην εποχή των αλγορίθμων
29.10.25 , 09:52 Εκείνη τραγουδίστρια, εκείνος επιχειρηματίας - Το νέο ζευγάρι της showbiz
29.10.25 , 09:46 Πάνω από 1.000.000 χρήστες εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις στο ChatGPT
29.10.25 , 09:26 Full in love η Μαριάννα Κιμούλη: Η εξομολόγηση για τον σύντροφό της
29.10.25 , 09:24 Παναθηναϊκός: «Ρίχνει ματιές στην αγορά για ψηλό!»
29.10.25 , 09:23 Nissan Sakura: Το αυτοκίνητο με τα ηλιακά πάνελ
29.10.25 , 09:22 Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Εκείνη τραγουδίστρια, εκείνος επιχειρηματίας - Το νέο ζευγάρι της showbiz
Χριστίνα Λαμπίρη: «Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο»
Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα
Μποφίλιου: Η...πληρωμένη απάντηση στα επικριτικά σχόλια του Βουλαρίνου
ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι των επιδομάτων
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Easy rider ο Αχιλλέας Πετρετζίκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η 28η Οκτωβρίου βρήκε τον Άκη Πετρετζίκη μακριά από τις κουζίνες και τα γυρίσματα, αλλά κοντά στους πιο αγαπημένους του ανθρώπους... τα παιδιά του.

Ο σεφ στην παρέλαση με τα παιδιά του

Ο σεφ στην παρέλαση με τα παιδιά του

Ο γνωστός σεφ απόλαυσε τη γιορτινή μέρα μαζί με τον μικρό Αχιλλέα και τη μικρή Ακυλίνα, δείχνοντας για ακόμη μια φορά πόσο αφοσιωμένος είναι στον ρόλο του μπαμπά.

Ο Άκης Πετρετζίκης διώχνει υποψήφιο γαμπρό: «Μα μπροστά στα μάτια μου;»

Ο ίδιος μοιράστηκε με τους followers του στιγμές από την καθημερινότητά του. Παρακολούθησε τη μαθητική παρέλαση μαζί με τα παιδιά του, ενώ ανέβασε και φωτογραφίες στα social media.

Άκης Πετρετζίκης: Στο γυμναστήριο με τον γιο του, Αχιλλέα!

Αχιλλέας και Ακυλίνα κρατώντας ελληνικά σημαιάκια

Αχιλλέας και Ακυλίνα κρατώντας ελληνικά σημαιάκια

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή Happy Day, ο Άκης Πετρετζίκης είχε μιλήσει για την οικογένειά του:  «Με τα παιδιά μου είναι καταπληκτικά, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να έχεις οικογένεια. Όλα τα χρόνια παλεύεις να φτάσεις κάπου επαγγελματικά και όταν σου έρχεται η οικογένεια λες “μήπως έπρεπε να ξεκινήσω νωρίτερα; Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό;”».

Ο σεφ είχε αποκαλύψει επίσης τη δυνατή σχέση που έχει με την κόρη του: «Με την κόρη ο μπαμπάς έχει άλλη σχέση, είμαι πιο προστατευτικός μαζί της. Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος για μεγάλη οικογένεια, δεν είμαι αρνητικός, αλλά ποιος μπορεί να ξέρει;»

Η οικογένεια πάνω από όλα

Ο Άκης Πετρετζίκης έχει καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στη δυναμική επαγγελματική του πορεία και την οικογενειακή του ζωή.

 

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμά του, δεν λείπει ποτέ από τις σημαντικές στιγμές των παιδιών του  αποδεικνύοντας πως για εκείνον η οικογένεια είναι πάνω από όλα.

 

O έρωτας του Άκη Πετρετζίκη και της Κωνσταντίνας Παπαμιχαήλ επισφραγίστηκε με τον ερχομό των δυο παιδιών τους, τα οποία είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΕΤΖΙΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top