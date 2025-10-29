Άκης Πετρετζίκης: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά του στην παρέλαση

Η 28η Οκτωβρίου βρήκε τον Άκη Πετρετζίκη μακριά από τις κουζίνες και τα γυρίσματα, αλλά κοντά στους πιο αγαπημένους του ανθρώπους... τα παιδιά του.

Ο σεφ στην παρέλαση με τα παιδιά του

Ο γνωστός σεφ απόλαυσε τη γιορτινή μέρα μαζί με τον μικρό Αχιλλέα και τη μικρή Ακυλίνα, δείχνοντας για ακόμη μια φορά πόσο αφοσιωμένος είναι στον ρόλο του μπαμπά.

Ο ίδιος μοιράστηκε με τους followers του στιγμές από την καθημερινότητά του. Παρακολούθησε τη μαθητική παρέλαση μαζί με τα παιδιά του, ενώ ανέβασε και φωτογραφίες στα social media.

Αχιλλέας και Ακυλίνα κρατώντας ελληνικά σημαιάκια

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή Happy Day, ο Άκης Πετρετζίκης είχε μιλήσει για την οικογένειά του: «Με τα παιδιά μου είναι καταπληκτικά, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να έχεις οικογένεια. Όλα τα χρόνια παλεύεις να φτάσεις κάπου επαγγελματικά και όταν σου έρχεται η οικογένεια λες “μήπως έπρεπε να ξεκινήσω νωρίτερα; Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό;”».

Ο σεφ είχε αποκαλύψει επίσης τη δυνατή σχέση που έχει με την κόρη του: «Με την κόρη ο μπαμπάς έχει άλλη σχέση, είμαι πιο προστατευτικός μαζί της. Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος για μεγάλη οικογένεια, δεν είμαι αρνητικός, αλλά ποιος μπορεί να ξέρει;»

Η οικογένεια πάνω από όλα

Ο Άκης Πετρετζίκης έχει καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στη δυναμική επαγγελματική του πορεία και την οικογενειακή του ζωή.

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμά του, δεν λείπει ποτέ από τις σημαντικές στιγμές των παιδιών του αποδεικνύοντας πως για εκείνον η οικογένεια είναι πάνω από όλα.

O έρωτας του Άκη Πετρετζίκη και της Κωνσταντίνας Παπαμιχαήλ επισφραγίστηκε με τον ερχομό των δυο παιδιών τους, τα οποία είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.