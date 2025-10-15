Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ένιωσα πως δεν με εκτίμησαν πραγματικά»

Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας για τις άσχημες συνεργασίες της

Ο Κώστας Τσουρός βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή του Νίκου Γεωργιάδη και μεταξύ άλλων μίλησε για το τέλος της συνεργασίας του με το Mega, το οποίο τού άφησε πικρή γεύση.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα looks της σε οικογενειακή απόδραση στην Ύδρα

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του δημοσιογράφου προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Happy Day, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να αναφέρεται στις τηλεοπτικές συνεργασίες που την είχαν αδικήσει στο παρελθόν. 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η οικογενειακή απόδραση και η αγκαλιά με τον γιο της

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η εξομολόγηση για τις τηλεοπτικές συνεργασίες και η πικρία

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η εξομολόγηση για τις τηλεοπτικές συνεργασίες και η πικρία

Αρχικά, θυμήθηκε τη θητεία της στο Alter, όπου έκανε τα πρώτα της βήματα στην παρουσίαση: «Ο Κώστας Τσουρός κρατάει ότι τον έχρισε παρουσιαστή το MEGA. Κι εγώ, αντίστοιχα, στο Alter, αν και τελείωσε άδοξα αυτή η συνεργασία λόγω του ότι έκλεισε το κανάλι και μπορεί να υπήρχε μια κακή ανάμνηση του τέλους.Επειδή όμως στην αρχή ζήσαμε όμορφες στιγμές και ήταν το κανάλι που μας δόθηκαν ευκαιρίες, πάντα το έχω στην καρδιά μου με ένα όμορφο συναίσθημα»», δήλωσε η παρουσιάστρια του Alpha.

Και συνέχισε: «Επειδή έχει τύχει και το ‘χω νιώσει, σε κάποιες συνεργασίες νιώθεις πως δεν σε εκτίμησαν πραγματικά και ότι δεν σου έδωσαν αυτό που σου άξιζε. Ή αυτό που άρμοζε σε σχέση με τη δική σου προσπάθεια και συνδρομή. Εκεί είναι που σου μένει μια πικρία. Ότι, παιδιά, εγώ ήμουν εδώ, ήθελα να προσπαθήσω, προσπάθησα και δεν με εκμεταλλευτήκατε, δεν με αναδείξατε, δεν με δώσατε την ευκαιρία», εξομολογήθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. 

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
HAPPY DAY
