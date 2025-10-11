Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η οικογενειακή απόδραση και η αγκαλιά με τον γιο της

Η τρυφερή φωτογραφία

Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε δηλώσεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή στο star.gr και στον Κωνσταντίνο Μπουγά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία μικρή εξόρμηση εκτός Αθηνών επέλεξε να κάνει η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες με τις αναρτήσεις της στο instagram. 

Ζαχαρέα - Τσιμτσιλή - Μεσσαροπούλου: Glam εμφανίσεις σε βραδινή έξοδο

Η παρουσιάστρια του Happy Day σε ένα από τα stories στο instagram μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο αγκαλιά με τον γιο της, Γιάννη. Ο Γιάννης είναι ο βενιαμίν της οικογένειας και η Σταματίνα τού έχει τρελή αδυναμία, όπως έχει άλλωστε και στις κόρες της Νάγια και Μαίρη.

Δες την αγκαλιά με τον μικρό Γιαννάκη - Η τρυφερή φωτογραφία:

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η οικογενειακή απόδραση και η αγκαλιά με τον γιο της
Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή «Το’ Χουμε» η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε τις σκέψεις της για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένειά της. 

«Ιδανικά θα ήθελε και ένα τέταρτο παιδάκι και εγώ στη θεωρία θα το ήθελα, αλλά στην πράξη είναι τόσο δύσκολη η καθημερινότητα με όλα αυτά που έχουμε, κάνουμε τον σταυρό μας και ευχαριστούμε το Θεό που μας χάρισε αυτή την όμορφη οικογένεια. Μακάρι να είμαστε σωστοί γονείς γι’ αυτά τα τρία παιδιά που έχουμε», είχε πει η Σταματίνα Τσιμτσιλή. 

