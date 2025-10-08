Ζαχαρέα - Τσιμτσιλή - Μεσσαροπούλου: Glam εμφανίσεις σε βραδινή έξοδο

Έδωσαν το «παρών» στα γενέθλια καλής τους φίλης

Ζαχαρέα - Τσιμτσιλή- Μεσσαροπούλου: Ladies' night στην Πάρο!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Glam εμφανίσεις έκαναν το βράδυ της Τρίτης 7/10 η Μάρα Ζαχαρέα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Τίνα Μεσσαροπούλου, καθώς έδωσαν το «παρών» στο πάρτι γενεθλίων της φαρμακοποιού και καλής τους φίλης, Ιουλίας Τσέτη.

Μάρα Ζαχαρέα - Θεόδωρος Ρουσόπουλος: Γιόρτασαν 33 χρόνια ευτυχισμένου γάμου

Φυσικά, δεν έλειψαν και οι φωτογραφίες από τη βραδιά. Η οικοδέσποινα του "Happy Day" μάλιστα μοιράστηκε μία σχετική φωτογραφία με τους διαδικτυακούς της φίλους, όπου οι τρεις γυναίκες, μαζί με την εορτάζουσα κα. Τσέτη, ποζάρουν στιλάτες, λαμπερές και χαμογελαστές, πλάι - πλάι και έχοντας ως φόντο τον εξωτικό στολισμό που είχε διαμορφωθεί ειδικά για το event.

Η διευθύντρια ειδήσεων του star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου Μάρα Ζαχαρέα επέλεξε μία παραμυθένια ροζ τουαλέτα για τη βραδιά, ενώ η Σταματίνα Τσιμτσιλή φόρεσε ένα μίνι πολύχρωμο φόρεμα. Η Τίνα Μεσσαροπούλου εμφανίστηκε με μάξι λεοπάρ φόρεμα και μαύρο τζάκετ. Οι τρεις γυναίκες κάνουν παρέα και κάθε καλοκαίρι παραθερίζουν μαζί στην Πάρο, το νησί τους.

Δες τη φωτογραφία από τη χθεσινή βραδιά:

ζαχαρέα μεσσαροπουλου

