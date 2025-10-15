BMW Group: Δείτε τις πωλήσεις που έκανε

Το BMW Group διατήρησε την αναπτυξιακή του πορεία και κατά το τρίτο τρίμηνο, με τις παραδόσεις προς τους πελάτες να αυξάνονται κατά 8,8%. Το αποτέλεσμα αυτό ενσωματώνει επίσης το πλεονέκτημα της σύγκρισης με το αδύναμο, αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, το BMW Group παρέδωσε συνολικά περίπου 1,8 εκατομμύρια οχήματα BMW, MINI και Rolls-Royce, καταγράφοντας μικρή αύξηση πωλήσεων κατά 2,4%. Την ίδια περίοδο, η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της κατά 10,0%, φτάνοντας συνολικά τις 323.447 μονάδες. Μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου, το BMW Group παρέδωσε συνολικά 470.313 ηλεκτροκίνητα οχήματα (BEV και PHEV), (+15,0%).

Η BMW πούλησε 514.620 οχήματα το τρίτο τρίμηνο (+5,7%). Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, οι πωλήσεις παρέμειναν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους (+0,1%), με συνολικά 1.585.580 παραδόσεις, συμπεριλαμβανομένων 395.998 ηλεκτροκίνητων οχημάτων (+4,5%).