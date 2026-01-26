Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου - Παντρεύεται τον Νίκο Κώτση

«Θα γίνει σύντομα ο γάμος μέσα στο 2026...»

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στιγμές ευτυχίας για την Μπάγια Αντωνοπούλου, η οποία θα γίνει για πρώτη φορά μαμά. 

Μπάγια Αντωνοπούλου: Ο σύντροφός της Νίκος Κώτσης της έκανε πρόταση γάμου

H γνωστή δημοσιογράφος είναι έγκυος, με την ίδια να αποκαλύπτει την ευχάριστη είδηση, μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών που τη συνάντησαν σε βραδινή της έξοδο.

Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου - Παντρεύεται τον Νίκο Κώτση

Οπως είδαμε στο Breakfast@Star, η Μπάγια Αντωνοπούλου μίλησε και για τον επικείμενο γάμο με τον σύντροφό της, Νίκο Κώτση, ο οποίος θα γίνει μέσα στο 2026 και θα είναι θρησκευτικός.

Μπάγια Αντωνοπούλου: Η εντυπωσιακή αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της

«Είμαι έγκυος και στα γενέθλια μου, μού έκανε πρόταση γάμου. Του το έλεγα όλα αυτά τα χρόνια τι θα γίνει και το έκανε στα γενέθλιά μου. Δεν το περίμενα, διπλή χαρά. Θα γίνει σύντομα ο γάμος μέσα στο 2026. Σε εκκλησία θα γίνει. Λέμε για Αθήνα, θα έρθει όλο το σόι», αποκάλυψε. 

Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου - Παντρεύεται τον Νίκο Κώτση

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Μπάγια Αντωνοπούλου δέχτηκε πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία σύντροφό της, Νίκο Κώτση, μετά από 3,5 χρόνια κοινής πορείας, γεγονός που είχε αποκαλύψει η ίδια μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Πριν γίνουν ζευγάρι ήταν φίλοι. Μάλιστα, έχουν ανοίξει μαζί και ένα site, άρα είναι και συνεργάτες. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο συγκατοικούν και το πλάνο να γίνουν γονείς δεν άργησε να έρθει. 

 

 

 

 

 

