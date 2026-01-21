Βαλαβάνη: «Όταν είδα θετικό το τεστ εγκυμοσύνης, μου κόπηκαν τα γόνατα!»

Όσα είπε στη διαδικτυακή εκπομπή της Ελίνας Παπίλα

Βαλαβάνη: «Όταν είδα θετικό το τεστ εγκυμοσύνης, μου κόπηκαν τα γόνατα!»
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Ευρυδίκης Βαλαβάνη στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Ευρυδίκη Βαλαβάνη είχε καλεσμένη η Ελίνα Παπίλα στη διαδικτυακή της εκπομπή με τίτλο Unblock στο YouTube.

Η παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη μητρότητα, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην εγκυμοσύνη της, αλλά και για τον σύζυγό της Γρηγόρη Μόργκαν περιγράφοντας τη γνωριμία τους. 

«Ανάμεσα σε αμέτρητες ψυχές…»: «Έλιωσε» τους followers η Βαλαβάνη

«Το να μεγαλώνω ένα παιδί, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Η μητρότητα είναι non stop. Είσαι 24 ώρες το 24ωρο εκεί αλλά είναι το πιο ωραίο και το πιο ουσιαστικό πράγμα που έχω δημιουργήσει με τον άντρα μου.

Βαλαβάνη: «Όταν είδα θετικό το τεστ εγκυμοσύνης, μου κόπηκαν τα γόνατα!»

«Όταν ήμουνα έγκυος δυσανασχετούσα με κάποια πράγματα γιατί δεν μπορούσα να κουνηθώ. Τώρα που γέννησα μου φαίνεται πιο δύσκολο και αναπολώ εκείνες τις στιγμές. Ξυπνάω όλο το βράδυ. Το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Την έβγαλα μόνο με ρύζι και πατάτα βραστή γιατί είχα πολλούς εμετούς.

Βαλαβάνη: Όταν αποκάλυψε σε οικογένεια & φίλους ότι περιμένει παιδί

Μετά είχα το θέμα που έπρεπε να κρύβω την εγκυμοσύνη γιατί ακόμα τότε έκανα τηλεόραση οπότε ήθελα να το προστατέψω όλο αυτό μέχρι να είμαι σίγουρη για να το ανακοινώσω. Το πρώτο τρίμηνο δεν το γνώριζαν ούτε οι γονείς μου μέχρι να σιγουρευτούμε. Οπότε την εγκυμοσύνη δεν την ευχαριστήθηκα», εξομολογήθηκε αρχικά.

Για τη γνωριμία της με τον σύζυγό της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανέφερε: «Με τον Γρηγόρη γνωριστήκαμε το 2019 στα Χανιά από κοινή παρέα. Στην αρχή είπαμε μόνο ένα γεια. Το 2022 ξανά βρεθήκαμε στην ίδια παραλία, σε μια σχολή σερφ που υπάρχει εκεί. Μόλις τον είδα έτρεξα και τον αγκάλιασα κι αυτός είχε μείνει άναυδος. Ένιωθα ότι τον ήξερα από πάντα. Έτσι σιγά σιγά ξεκίνησε το ειδύλλιο». 

Βαλαβάνη: «Όταν είδα θετικό το τεστ εγκυμοσύνης, μου κόπηκαν τα γόνατα!»

«Όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος ήμουν στο σπίτι. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί, δεν ήταν ξαφνικό. Είχα κάνει το τεστ και με το που γυρίσω Γρηγόρης στο σπίτι του το είχα ήδη φυλαγμένο σε ένα κουτί και του έκανα έκπληξη. Με το που είδα ότι είναι θετικό κόπηκαν τα γόνατα μου», είπε σε άλλο σημείο.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση του γιου της

Κλείνοντας η Ευρυδίκη Βαλαβάνη περιέγραψε τις πρώτες μέρες στο σπίτι με τον πέντε μηνών γιο της: «Οι πρώτες μέρες στο σπίτι δεν ήταν εύκολες. Θυμάμαι ότι τον θήλαζα κι έκλαιγα. Ο Γρηγόρης με ρωτούσε συνεχώς τι έχω και δεν ήξερα πως να του το εξηγήσω. Κανείς δε σε προετοιμάζει για το γεγονός ότι πενθείς την παλιά σου ζωή. Πενθείς το σώμα σου και τη σχέση που είχες με τον σύντροφο σου. Το πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετώπισα ήταν ο θηλασμός, παρόλο που μέχρι και σήμερα θηλάζω. Ο Γρηγόρης ήταν βράχος δίπλα μου».

Δείτε τη συνέντευξη της Ευρυδίκης Βαλαβάνη στην Ελίνα Παπίλα

Θυμίζουμε ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κι ο μουσικός, Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025 και το καλοκαίρι του ίδιου έτους απέκτησαν τον γιο τους.

