«Ανάμεσα σε αμέτρητες ψυχές…»: «Έλιωσε» τους followers η Βαλαβάνη

Η τρυφερή ανάρτηση για τον Γρηγόρη Μόργκαν

Celebrities & Gossip Νεα
Οι δηλώσεις της Ευρυδίκης Βαλαβάνη στο Breakfast@star
Μια ιδιαίτερα τρυφερή και συναισθηματική κίνηση για τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, έκανε σήμερα, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου, η δημοσιογράφος και αθλητικογράφος Ευρυδίκη Βαλαβάνη, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ανάρτηση έρχεται λίγους μήνες μετά τη γέννηση του γιου τους, ο οποίος ήρθε στον κόσμο τον περασμένο Ιούλιο, και αποτυπώνει την οικογενειακή τους ευτυχία και τον δεσμό τους ως ζευγάρι.

Η Ευρυδίκη δημοσίευσε ένα βίντεο γεμάτο τρυφερά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, δείχνοντας μικρές αλλά πολύτιμες στιγμές της κοινής τους ζωής. Στα πλάνα φαίνονται χαμόγελα, αγκαλιές και γλυκές αλληλεπιδράσεις, που αποτυπώνουν με φυσικό τρόπο τη ζεστασιά και την αγάπη που τους ενώνει. Το βίντεο συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα γλυκιά λεζάντα, όπου η Ευρυδίκη έστειλε ένα μήνυμα καρδιάς στον άνθρωπο που θεωρεί εκλεκτό της ζωής της: «Ανάμεσα σε αμέτρητες ψυχές, εσύ ήσουν εκείνη που ταίριαξε».

Η ανάρτηση έχει ήδη συγκεντρώσει πλήθος αντιδράσεων, με τους διαδικτυακούς της φίλους να εκφράζουν τον ενθουσιασμό και τη συγκίνησή τους για τον δεσμό του ζευγαριού και τη γλυκιά καθημερινότητά τους με τον μικρό τους γιο.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ο γιος της έγινε έξι μηνών – Η τρυφερή ανάρτηση

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν φαίνεται να απολαμβάνουν κάθε στιγμή με το παιδί τους, ενώ οι κοινές αναρτήσεις τους στο Instagram αποτυπώνουν μια σχέση γεμάτη αγάπη, σεβασμό και τρυφερότητα. Το κοινό τους παρακολουθεί και στηρίζει κάθε βήμα τους, ενώ η δημοσιογράφος δεν χάνει την ευκαιρία να μοιράζεται με τον κόσμο μικρές, καθημερινές χαρές και συναισθηματικές στιγμές της οικογένειάς της.

Η τηλεοπτική επιστροφή και το όνομα του γιου της

Η ίδια, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star αναφερόμενη στην οικογενειακή τους ευτυχία τόνισε: «Ήταν τα πιο όμορφα Χριστούγεννα της ζωής μας. Τα περάσαμε οικογενειακά, στο σπίτι με τον μικρούλη μας. Πανέμορφα! Το καλύτερο δώρο για τις γιορτές, το έχω… στην αγκαλιά μου. Δεν μπορεί να συγκριθεί τίποτα με αυτό το δώρο. Έχουμε αποφασίσει το όνομα αλλά δεν θα το αποκαλύψουμε ακόμα».

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Το 2025 ήταν η πιο σημαντική χρονιά της ζωής μου»

Η Ευρυδίκη αναφέρθηκε και στην τηλεοπτική της επιστροφή, τονίζοντας πως η προτεραιότητά της αυτή την περίοδο είναι η φροντίδα του γιου της: «Δε σκέφτομαι την τηλεοπτική μου επιστροφή. Αυτή την περίοδο θέλω να είμαι στο σπίτι όσες περισσότερες ώρες μπορώ για να είμαι με το μωράκι μας. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες να είσαι μαμά, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Ένα πλασματάκι θέλει να είσαι πάνω του, 24 ώρες το 24ωρο. Θέλω να ασχολούμαι με το παιδί μου κάθε μέρα για όλα τα χρόνια, ωστόσο πρέπει να επιστρέψω και εγώ στη δουλειά. Δε θα πιέσω καταστάσεις, ό,τι είναι να έρθει θα έρθει και θα είναι για καλό. Η τηλεόραση είναι κάτι δύσκολο, πρέπει να έχεις γερό στομάχι. Ωστόσο όταν κόβονται εκπομπές είναι πολύ στενάχωρο, δεν είναι ευχάριστο καθόλου».


 

