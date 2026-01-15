Ερέτρια: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός του μαθητή από συνομηλίκους του

«Είναι συμμορία, τον σακάτεψαν»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 23:09 Απογοητευτικός Παναθηναϊκός και νέα ήττα από τη Μπάγερν στο Μόναχο
15.01.26 , 22:57 «Βροχή» Οι Καταγγελίες Για Αυθαίρετα Πρόστιμα Του ΔΕΔΔΗΕ Για Ρευματοκλοπές
15.01.26 , 22:46 Κυρανάκης Στο Star: Για Πρώτη Φορά Μετά Τους Ολυμπιακούς, Αγορά Τρένων
15.01.26 , 22:36 Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
15.01.26 , 22:32 Κλήρωση Τζόκερ 15/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 11.800.000 ευρώ
15.01.26 , 22:12 Ερέτρια: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός του μαθητή από συνομηλίκους του
15.01.26 , 22:06 Αντιναύαρχος Εγκολφόπουλος: Οι δυνατότητες της Φρεγάτας «Μπελαρά»
15.01.26 , 21:56 Τον Φεβρουάριο η νέα συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
15.01.26 , 21:40 Καιρός: Τσουχτερό κρύο από την Κυριακή - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά
15.01.26 , 21:33 Χανιά: Εξαφάνιση 33χρονου Αλέξη - Ντοκουμέντα από τις έρευνες
15.01.26 , 21:31 Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ενισχύει το δίκτυο MAXUS
15.01.26 , 21:29 Εμμονή Τραμπ με τη Γροιλανδία: Επιμένει στην προσάρτηση
15.01.26 , 21:25 Χρήστος Φερεντίνος: «Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν ένα σοκ»
15.01.26 , 20:45 Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile
15.01.26 , 20:42 Renault: Βραβείο «Καλύτερης Τεχνολογίας» για το 2026
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Χειλάκης: «Το 2026 ήρθε με ένα πρόβλημα υγείας. Είναι δύσκολα τα πράγματα»
Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (15/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ερέτρια η άγρια επίθεση σε βάρος ενός μαθητή, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από μαθητές γυμνασίου καθώς επέστρεφε από το σχολείο, εξαιτίας μιας διαμάχης για ένα κορίτσι. Ο νεαρός υπέστη κάταγμα στη γνάθο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Οι έξι ανήλικοι συνελήφθησαν, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Το αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Αλέξανδρος Γύγος δείχνει την αγριότητα της επίθεσης που δέχτηκε ο νεαρός.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που το θύμα περπατά αμέριμνο με την κοπέλα του και έναν ακόμη φίλο του στο δρόμο. Όπως φαίνεται τον ακολουθούν ανήλικοι πάνω σε πατίνια, τρέχουν να τον προλάβουν. Λίγα μέτρα παρακάτω δέχεται άγρια χτυπήματα από την ομάδα των 6 μαθητών. 

Ερέτρια: Στο νοσοκομείο 16χρονος - Ξυλοκοπήθηκε άγρια από 9 άτομα

Ερέτρια: «Είναι συμμορία, τον σακάτεψαν»

Ερέτρια: «Είναι συμμορία, τον σακάτεψαν»

Αιμόφυρτος στο έδαφος, με το σαγόνι σπασμένο και εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, ο 16χρονος μαθητής εκλιπαρούσε για βοήθεια. Οι περιγραφές σοκάρουν...

«Το παιδί ήταν μέσα στα αίματα, το σηκώσαμε. Ήταν γεμάτο αίματα, τραύλιζε. Το είχανε σακατέψει με λίγα λόγια». 

Η ομάδα των νταήδων το βάζει στα πόδια. Στο σημείο μαζεύεται κόσμος που προσπαθεί να βοηθήσει τον μαθητή.

«Η γνάθος του παιδιού έχει φύγει. Πάνε με ένα σκοπό, έχουν συμβεί διάφορα. Νωρίτερα τον είχαν προσβάλλει και τον χτύπησαν. Ήταν και άλλοι μπροστά στον ξυλοδαρμό, ήταν πολλοί». 

Ανήσυχοι οι κάτοικοι της Ερέτριας

Ανήσυχοι οι κάτοικοι της Ερέτριας

Τα χτυπήματα σήκωσαν στο πόδι τη γειτονιά. Οι κάτοικοι πετάχτηκαν για να δουν. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν έξι μαθητές του Γυμνασίου ενοχλούσαν μια μαθήτρια, και ο φίλος της , ζήτησε τον λόγο. Λίγες ώρες αργότερα, οι μαθητές φέρεται να έστησαν καρτέρι. Οι φίλοι του θύματος ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την  ανησυχία τους για την ασφάλεια των παιδιών και ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης, ώστε να μην ξανασυμβούν περιστατικά βίας σαν αυτό.

Η αστυνομία συνέλαβε έξι νεαρούς που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, καθώς και τους γονείς τους οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΕΡΕΤΡΙΑ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΜΑΘΗΤΕΣ
 |
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top