Ερέτρια: Καρέ καρέ ο άγριος ξυλοδαρμός του μαθητή από συνομηλίκους του

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ερέτρια η άγρια επίθεση σε βάρος ενός μαθητή, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από μαθητές γυμνασίου καθώς επέστρεφε από το σχολείο, εξαιτίας μιας διαμάχης για ένα κορίτσι. Ο νεαρός υπέστη κάταγμα στη γνάθο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Οι έξι ανήλικοι συνελήφθησαν, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Το αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Αλέξανδρος Γύγος δείχνει την αγριότητα της επίθεσης που δέχτηκε ο νεαρός.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που το θύμα περπατά αμέριμνο με την κοπέλα του και έναν ακόμη φίλο του στο δρόμο. Όπως φαίνεται τον ακολουθούν ανήλικοι πάνω σε πατίνια, τρέχουν να τον προλάβουν. Λίγα μέτρα παρακάτω δέχεται άγρια χτυπήματα από την ομάδα των 6 μαθητών.

Ερέτρια: «Είναι συμμορία, τον σακάτεψαν»

Αιμόφυρτος στο έδαφος, με το σαγόνι σπασμένο και εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, ο 16χρονος μαθητής εκλιπαρούσε για βοήθεια. Οι περιγραφές σοκάρουν...

«Το παιδί ήταν μέσα στα αίματα, το σηκώσαμε. Ήταν γεμάτο αίματα, τραύλιζε. Το είχανε σακατέψει με λίγα λόγια».

Η ομάδα των νταήδων το βάζει στα πόδια. Στο σημείο μαζεύεται κόσμος που προσπαθεί να βοηθήσει τον μαθητή.

«Η γνάθος του παιδιού έχει φύγει. Πάνε με ένα σκοπό, έχουν συμβεί διάφορα. Νωρίτερα τον είχαν προσβάλλει και τον χτύπησαν. Ήταν και άλλοι μπροστά στον ξυλοδαρμό, ήταν πολλοί».

Ανήσυχοι οι κάτοικοι της Ερέτριας

Τα χτυπήματα σήκωσαν στο πόδι τη γειτονιά. Οι κάτοικοι πετάχτηκαν για να δουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν έξι μαθητές του Γυμνασίου ενοχλούσαν μια μαθήτρια, και ο φίλος της , ζήτησε τον λόγο. Λίγες ώρες αργότερα, οι μαθητές φέρεται να έστησαν καρτέρι. Οι φίλοι του θύματος ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια των παιδιών και ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης, ώστε να μην ξανασυμβούν περιστατικά βίας σαν αυτό.

Η αστυνομία συνέλαβε έξι νεαρούς που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, καθώς και τους γονείς τους οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.