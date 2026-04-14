Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Θα μείνουμε στα Χανιά. Τα αφήνω όλα, δεν με νοιάζει»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε ότι μελλοντικός στόχος εκείνης και του συζύγου της, Γρηγόρη Μόργκαν, είναι να μετακομίσουν οικογενειακώς και να ζήσουν μόνιμα στα Χανιά με τον γιο τους.

Η γνωστή αθλητικογράφος μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή «Make up stories» στο YouTube, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην οικογένειά της, τα «θέλω» της, καθώς και στη γνωριμία με τον σύζυγό της στην Κρήτη. Όπως περιέγραψε στόχος τους είναι τα επόμενα 2,3 χρόνια να αφήσουν την Αθήνα και να ζήσουν στα Χανιά, προκειμένουν να έχουν όλοι τους μια πιο ποιοτική καθημερινότητα.

Όπως τόνισε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στη συνέντευξή της: «Νιώθω ότι η Κρήτη είναι πατρίδα μου. Είναι στόχος μας να μείνουμε μόνιμα στην Κρήτη, θα θέλαμε σε δύο με τρία χρόνια να πάμε να μείνουμε στα Χανιά μόνιμα. Τα αφήνω όλα, δεν με νοιάζει. Είμαι σε μία φάση στη ζωή μου, που έχω βάλει προτεραιότητα την οικογένειά μου και εμένα. Θέλω να μεγαλώσει καλά το παιδάκι μου, θέλω να είμαι καλά με το σύζυγό μου, θέλω πια μία ποιοτική ζωή για εμένα».

Επιπρόσθετα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η αθλητικογράφος αναφέρθηκε και στο πώς και πότε πρωτογνωρίστηκε με το σύζυγό της: «Γνωριστήκαμε το 2019 στα Χανιά. Έπειτα από τρία χρόνια τον είδα ξανά στο νησί και ήρθαμε πιο κοντά. Με τον Γρηγόρη ήταν γραφτό να γίνει».

Τέλος, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αναφέρθηκε στα φίλτρα που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι στα social media, λέγοντας ότι: «Παλαιότερα, χρησιμοποιούσα και εγώ φίλτρα, όπως οι περισσότεροι. Πλέον, δεν ξέρω, ίσως μετά τη μητρότητα, θα βγω και θα μιλήσω με τα μαλλιά ανακατεμένα, με τους μαύρους κύκλους μου, χωρίς φίλτρα, έτσι όπως είναι η επιδερμίδα μου, άβαφη. Πλέον τα έχω σταματήσει».

Ενώ σε ερώτηση για το εάν θα επέστρεφε στα τηλεοπτικά δρώμενα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη τόνισε ότι: «Θα γυρνούσα στην τηλεόραση με ωραία παρέα, όχι μιζέρια και πισώπλατα πράγματα. Τα εχω ζήσει».

Υπενθυμίζουμε, ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν απέκτησαν το πρώτο τους παιδί στις 11 Ιουλίου του 2025, ενώ το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στα Χανιά. Η αθλητικογράφος, λίγους μήνες μετά τον γάμο της, έκανε γνωστή την είδηση της εγκυμοσύνης της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

