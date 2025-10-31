Δανάη Λουκάκη: «Έχει σταματήσει και νεκροφόρα να με χαιρετήσει»

«Έχει κορνάρει καράβι στο λιμάνι»

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Δανάη Λουκάκη στο Breakfast@star

Θεατρική πρεμιέρα για τη Δανάη Λουκάκη και, όπως ήταν φυσικό, οι τηλεοπτικές κάμερες δεν έχασαν την ευκαιρία να την πλησιάσουν για δηλώσεις.

Δανάη Λουκάκη: «Η Νία Βαρντάλος με είχε δει στις "Άγριες Μέλισσες»

Δανάη Λουκάκη-Γιώργος Καραμίχος-Μαρία Σεσίλ Ιγγλέση -Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος

 Η ηθοποιός μίλησε με χιούμορ και ειλικρίνεια για τις στιγμές που την έχουν αναγνωρίσει στον δρόμο και την έχουν χαιρετίσει, αποκαλύπτοντας μερικές πραγματικά επικές εμπειρίες.

«Έχει κορνάρει καράβι στο λιμάνι για να με χαιρετήσει και έχει σταματήσει και νεκροφόρα. Τους άρεσα πολύ», ανέφερε γελώντας η Δανάη, προσθέτοντας ότι αυτές οι απρόσμενες αντιδράσεις του κόσμου της δίνουν μεγάλη χαρά.

Γνωστή ηθοποιός: Ο Κοντιζάς είναι γουρλής! Βλέπουμε μαζί τις πρεμιέρες μου

Η ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξη στην εκπομπή Καλύτερα Αργά είχε αναφέρει επίσης: «Κάποιοι στον δρόμο με αναγνωρίζουν και μου λένε “Μοιάζετε με μια ηθοποιό που έπαιζε στις Άγριες Μέλισσες” και λέω “Εγώ είμαι!” και μου λένε “Όχι, όχι, δεν έχετε καταλάβει”. Μέχρι να συνεννοηθούμε… Μου έχει τύχει δυο με τρεις φορές να καταλάβουν ότι είμαι εγώ».

Όσο για τη δημοσιότητα και τις αντιδράσεις του κόσμου, η Δανάη εξομολογήθηκε με χιούμορ: «Νομίζουν ότι με ξέρουν από το supermarket, σαν να μένω κοντά τους, σαν να είμαι γειτόνισσα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που μας αναγνωρίζουν νομίζουν ότι είμαστε κωφοί και αρχίζει live σχολιασμός και κάνεις ότι δεν τους ακούς για να μην τους προσβάλλεις κι εσύ… Εγώ τις περισσότερες φορές πάω και συστήνομαι γιατί δεν πιστεύω ότι με γνωρίζουν».

Η ηθοποιός τόνισε ότι, παρά τις αστείες και συχνά απρόβλεπτες στιγμές, η αναγνώριση από το κοινό της δίνει ενέργεια και τη γεμίζει ικανοποίηση.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star.
 

ΔΑΝΑΗ ΛΟΥΚΑΚΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
BREAKFAST@STAR
