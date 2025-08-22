Ford Performance: Τα τελευταία αντίτυπα του εμβληματικού GT Mk IV

Ξεκινά η τρίτη και τελευταία φάση παραγωγής του θρυλικού Ford GT Mk IV

Ford Performance: Τα τελευταία αντίτυπα του εμβληματικού GT Mk IV
Η Ford Performance είναι έτοιμη για την έναρξη της τρίτης – και τελευταίας – φάσης παραγωγής του εμβληματικού Ford GT Mk IV. Μετά από σχεδόν μια δεκαετία κατασκευής στο χέρι για κάθε Ford GT αυτής της γενιάς στις ίδιες εγκαταστάσεις, αυτή η νέα και τελευταία σειρά μοντέλων θα σηματοδοτήσει το «τέλος εποχής» του θρυλικού σπορ αυτοκινήτου της Ford. 

Ford Performance: Τα τελευταία αντίτυπα του εμβληματικού GT Mk IV 

Με την πλειονότητα των 67 στο σύνολο αντιτύπων του μοντέλου που έχουν ήδη κατασκευαστεί να έχουν παραδοθεί στους πελάτες, η Ford Performance δέχεται τώρα νέες παραγγελίες για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα της σειράς. Κατασκευασμένο σε στενή συνεργασία με την Multimatic Motorsports – τον εδώ και χρόνια εταίρο της Ford Performance στους αγώνες GT - το Ford GT Mk IV διαθέτει τεχνολογία αιχμής που ξεπερνά αυτή των περισσότερων αγωνιστικών οχημάτων, καθώς και απίστευτες δυνατότητες εντός πίστας. Έτσι, το εμβληματικό Ford GT Mk IV αποκτά συλλεκτικό χαρακτήρα, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα αυτοκίνητο που επέτρεψε τόσο στους μηχανικούς της Ford όσο και σε εκείνους της Multimatic Motorsports να εφαρμόσουν λύσεις που δεν επιτρέπονται στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, αλλά και επιμέρους τεχνολογίες που δεν μπορούν να υιοθετηθούν στα αυτοκίνητα δρόμου. 

Η εξέλιξη του Ford GT Mk IV βασίστηκε στα αγωνιστικά Ford GT που κατέκτησαν την πρώτη και τρίτη θέση στις 24 Ώρες του Le Mans το 2016, διαθέτοντας ένα εντελώς νέο αμάξωμα, σύστημα μετάδοσης κίνησης και ανάρτηση - όλα ειδικά διαμορφωμένα ώστε να αποδίδουν το μέγιστο σε οποιοδήποτε track day. 

Ford Performance: Τα τελευταία αντίτυπα του εμβληματικού GT Mk IV 

Το Ford GT Mk IV διαθέτει έναν τεχνολογικά προηγμένο κινητήρα τρίτης γενιάς που ανήκει στη γνωστή οικογένεια EcoBoost. Ο V6 κινητήρας έχει χωρητικότητα 3,8 λίτρα και διαθέτει διπλό υπερσυμπιεστή. Η μέγιστη ισχύς των 820 και πλέον ίππων που παράγεται από την μονάδα που κατασκευάζεται από την Roush-Yates Engines περνά στους πίσω τροχούς μέσω ενός κιβωτίου με 6 σχέσεις και paddles για την διαδοχή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κιβώτιο συνεργάζεται με έναν ακόμα πιο προηγμένο συμπλέκτη σε σχέση με τον αντίστοιχο που είχαν στη διάθεσή τους οι οδηγοί που κέρδισαν στο Le Mans. 

Τα αμορτισέρ Multimatic Adaptive Spool Valve, τα οποία είναι ειδικά προσαρμοσμένα στην πιο προηγμένη ανάρτηση του αυτοκινήτου, μπορούν να ρυθμιστούν από τον ίδιο τον οδηγό μέσα από το cockpit κατά τη διάρκεια της οδήγησης του οχήματος σε οποιοδήποτε track day. Το πλαίσιο από carbon είναι κοινό με τα αγωνιστικά Ford GT και το Ford GT Mk II, διαθέτοντας ωστόσο ένα εξειδικευμένο άνω κλωβό ασφαλείας, που είναι μοναδικός για το GT Mk IV. 

Ford Performance: Τα τελευταία αντίτυπα του εμβληματικού GT Mk IV 

Παράγοντας πάνω από 1.088 κιλά κάθετης δύναμης στα 240 km/h, το Ford GT Mk IV μπορεί να αναπτύξει στις στροφές πάνω από 3g. Στην πραγματικότητα, η τελευταία αυτή έκδοση είναι πιο γρήγορη στον έναν γύρο στην ίδια πίστα στα χέρια μη επαγγελματιών οδηγών από ότι το αρχικό αγωνιστικό αυτοκίνητο Ford GT GTLM με τους εργοστασιακούς οδηγούς πίσω από το τιμόνι.  

Λόγω της αποκλειστικότητας και των υψηλών δυνατοτήτων του GT Mk IV, η Ford Performance και η Multimatic έχουν δημιουργήσει μια μοναδική εμπειρία πελάτη μέσω του προγράμματος Multimatic On Track. Χάρη σε αυτό, οι ιδιοκτήτες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν ένα άτυπο shakedown του δικού τους GT Mk IV από τον οδηγό εξέλιξης της εταιρείας Scott Maxwell, πριν από τη δυνατότητα να το οδηγήσουν με την βοήθεια πλοηγού οχήματος, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα το νέο τους απόκτημα.

Ford Performance: Τα τελευταία αντίτυπα του εμβληματικού GT Mk IV 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, όλοι οι ιδιοκτήτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν μια εξατομικευμένη καθοδήγηση εντός πίστας από το ρόστερ των επαγγελματιών οδηγών των Ford Performance και Multimatic Motorsport. Την επόμενη μέρα, το Ford GT Mk IV κάθε ιδιοκτήτη θα ελεγχθεί διεξοδικά και θα προετοιμαστεί για την επόμενη εμπειρία του στην πίστα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή, ένας εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός αντιτύπων του θρυλικού Ford GT MK IV είναι διαθέσιμος. Μάλιστα, τα οχήματα αυτά μπορούν να κατασκευαστούν σύμφωνα με συγκεκριμένα αιτήματα των δυνητικών αγοραστών. Αιτήματα σχετικά με το Ford GT Mk IV γίνονται δεκτά έως τις 15 Οκτωβρίου.

