Ο Greenwood πλακώθηκε από τη γουρούνα - Τα νεότερα για την υγεία του

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δισεκατομμυριούχος

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δισεκατομμυριούχος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με γουρούνα στη Μύκονο.

Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο ο CEO της Velocity και της Volt

Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο δισεκατομμυριούχος Tom Greenwood, ιδρυτής μεγάλης εταιρίας ηλεκτρονικών συναλλαγών, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

O 50χρονος άνδρας ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο με γουρούνα στο νησί των ανέμων, όπου είχε πάει για διακοπές. Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, φέροντας βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα, όπως τον θώρακα, τη λεκάνη και το κεφάλι. Ακόμα, έχει διαπιστωθεί αιμορραγία και θλάση στον εγκέφαλο, ενώ μέχρι τις 2 το πρωί βρισκόταν στο χειρουργείο, όπου του έγινε και σπληνεκτομή.

Ο Greenwood πλακώθηκε από τη γουρούνα - Τα νεότερα για την υγεία του

Λόγω των τραυμάτων του, οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να αναποδογύρισε η γουρούνα και να καταπλάκωσε τον 50χρονο επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει επιπλοκές μετράει υπέρ του, ωστόσο η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

ΜΥΚΟΝΟΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΓΟΥΡΟΥΝΑ
 |
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ
