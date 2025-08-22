Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Απόλυτα υγιής και με τη βούλα»

Ο τραγουδιστής αναμένεται να κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειάς του

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το ρεπορτάζ από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού», έτσι περιέγραψε τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε ανάρτησή του στα social media, λίγο μετά το εξιτήριο. Ωστόσο, ο δικηγόρος του καταγγέλλει ότι ο εγκλεισμός του ήταν αποτέλεσμα μεθοδευμένων ενεργειών από την οικογένειά του, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο τραγουδιστής αναμένεται τις επόμενες ημέρες να κινηθεί νομικά, διεκδικώντας δικαιοσύνη για όσα πέρασε.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η έξοδος από το Δρομοκαΐτειο και τα επόμενα βήματα

Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Όλα μεθοδεύτηκαν από την οικογένειά του»

Λίγες ώρες μετά το εξιτήριό του, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, δήλωσε στη Γεωργία Χάρδα και το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ότι όλα έγιναν εξαιτίας της δικαστικής διαμάχης που έχει ο τραγουδιστής με την οικογένειά του.

Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Απόλυτα υγιής και με τη βούλα»

«Ο ίδιος αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος. Ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος, αλλά απόλυτα δικαιωμένος. Οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία δικαστική διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μηνύσεων από μέρους του για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Μάλιστα αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα», είπε

Όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος του, η νοσηλεία έγινε χωρίς πραγματική ιατρική βάση, καθώς ο τραγουδιστής είναι απολύτως υγιής και δεν αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του ή το περιβάλλον του, ενώ δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά του. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Απόλυτα υγιής και με τη βούλα»

«Ούτε με τη μητέρα, ούτε με τις αδερφές του, ούτε με τον πατέρα του, δυστυχώς όχι, δεν έχει καμία επαφή και καμία επικοινωνία. Διότι η ακούσια νοσηλεία προϋποθέτει ότι αυτός που βρίσκεται στην ακούσια νοσηλεία πρέπει να είναι εν δυνάμει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους. Ο Γιώργος όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους, αλλά είναι απόλυτα υγιής και με τη βούλα πλέον, επισήμως των γιατρών», πρόσθεσε ο κύριος Μερκουλίδης μιλώντας στο Star.

Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Απόλυτα υγιής και με τη βούλα»

Γιώργος Μαζωνάκης: Μήνυμα με νόημα μετά το εξιτήρiο

Αφού επέστρεψε στο σπίτι του, ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο από το δωμάτιο στο Δρομοκαΐτειο όπου νοσηλεύτηκε, στέλνοντας ένα μήνυμα με νόημα. Περιγράφει τις δοκιμασίες της ζωής ως «δώρα του Θεού».

Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Απόλυτα υγιής και με τη βούλα»

Το βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη από το Δρομοκαΐτειο

«Της Παναγίας… 15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα. Συνεχίζεται…», έγραψε στο βιντεάκι. Όπως είδαμε, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μαζί του την αγαπημένη του κουβέρτα, ένα από τα προσωπικά του αντικείμενα που δεν αποχωρίζεται. Λίγο πριν πάρει εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, μοιράστηκε εικόνες από τη ντουλάπα του δωματίου, όπου είχε φυλαγμένα μερικά ρούχα του. Πάνω στην πόρτα της, είχε γράψει με νόημα: «Ήμουν εδώ μαζί με το καλό, αλλά το κακό επικρατεί».

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε βίντεο από το δωμάτιο του στο Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αποφασισμένος να κινηθεί δικαστικά κατά των συγγενών του, καθώς τους θεωρεί υπεύθυνους για τον πρόσφατο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
