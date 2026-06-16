Δανάη Μπάρκα: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες φωτογραφίες από τον γάμο της

«Σ’αυτο τον γάμο, δεν ήξερε κανείς τίποτα», αποκαλύπτει στην ανάρτησή της

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Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης: Παντρεύτηκαν στη Μεσσηνία - Βίντεο

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Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση μοιράστηκε το βράδυ της Τρίτης η Δανάη Μπάρκα.

Οι δυο τους ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το περασμένο Σάββατο, με την παρουσιάστρια να λάμπει από ευτυχία μέσα στο πανέμορφο νυφικό της, δια χειρός MI-RO. Το μυστήριο τελέστηκε σε στενό κύκλο στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Μεσσηνία, με το ζευγάρι να έχει στο πλευρό του μόνο συγγενείς και φίλους.

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Χθες η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες από την ευτυχισμένη ημέρα, αλλά και την πρόβα νυφικού, δίνοντας πληροφορίες σχετικά με την εκκλησία, αλλά και τις συναντήσεις της με το γνωστό δίδυμο σχεδιαστών.

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Σε συνέχεια της χθεσινής της ανάρτησης, η Δανάη Μπάρκα προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις γύρω από την οργάνωση του γάμου της, τις οποίες συνόδευσε με ακυκλοφόρητες φωτογραφίες από την προετοιμασία της ως νύφη, το μυστήριο και το παραδοσιακό γλέντι.

Παράλληλα, αποκάλυψε τον λόγο που οι καλεσμένοι της δεν ήξεραν τίποτα απ’ όσα ετοίμαζαν μέχρι το Σάββατο 13/6.

 

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

«Συνεχίζοντας περί… οργάνωσης! Φλεβάρη, ωπήρα δειλά δειλά την @mary_giatra και της είπα «Λέμε να κάνουμε έναν γάμο τον Ιούνιο, εντελώς ελληνικό, εντελώς Μανιάτικο, εντελώς χαλαρό & συγχρόνως ρομαντικό…» η απάντηση ήταν «τον Ιούνιο του ‘26 ή του ‘27;»

Όχι όχι του 26. Δε θέλω κάτι τρελό, λαμαρίνες με λάδι και ψωμί, γουρουνοπούλες & γεμιστά.. απάντησα εγώ. Μου είπε δώσμου λίγη ώρα και σε παίρνω πίσω. Ε και αυτό δείχνει την σχέση μου με την @momentum_e_d τα τελευταία χρόνια για όλα τα events που κανονίζουμε.

Η Μαίρη είδε το εκκλησάκι 13 Μαΐου…κι όμως μέσα σε ένα μήνα πήρε τις 5 ιδέες που είχα στο μυαλό μου και τις έκανε Ελλάδα,νοσταλγία,χαρά, αυθεντικότητα, απλότητα & φύση.

Αυτό κάνει η Μαίρη,αυτό κάνει αυτή η ομάδα η μαγική που ό,τι ζητήσεις το προσαρμόζει σε αυτά που θες & μπορεις!

Όλα ήταν εντελώς οργανωμένα παρότι φαινόντουσαν χαλαρά και ξέγνοιαστα. Ήξερε πόσα αμάξια χωράνε κάτω από κάθε ελιά,ήξερε που βρίσκεται κάθε τι στον χώρο, ήξερε πώς να με ηρεμήσει όταν άρχισε η βροχή,ήξερε πως θα πάνε όλα ρολόι.

Κι αυτή είναι η δύναμη της. Το ταλέντο της & το χαμόγελο της. Μαίρουλα και ομαδάρα,υπόσχομαι για τα επόμενα να σας ενημερώνω γρηγορότερα.

Υ.Γ 1: Σ’αυτο τον γάμο, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Δεν άφησα κανένα φίλο μου ή φίλη μου να μου δώσει «συμβουλές» ή να μάθει τι κανονίζουμε ,όχι από ξινίλα ή μυστικοπάθεια αλλά για να μην αλλάξει καθόλου αυτό που εγώ ονειρευόμουν. Δεν ήξερε κανείς μα κανείς τι ετοιμάζουμε μέχρι που ήρθαν το Σάββατο.

Το πιο τρανό παράδειγμα,οι κουμπάροι μας που μας ρωτούσαν τι να κάνουμε; Τι να αναλάβουμε και τους έλεγα «τα έχουμε όλα έτοιμα ελάτε απλά το Σάββατο» Ο Χάρης & η Χριστίνα έμαθαν ότι θα μας παντρέψουν μια εβδομάδα πριν,ο Γιώργος 6 μέρες πριν και η Νονη ένα 24ωρο πριν. Θέλαμε να είναι έκπληξη, θέλαμε να μην έχει κανείς άγχος για οτιδήποτε και θέλαμε απλά να έρθουν να περάσουν ανέμελα όμορφα», έγραψε η Δανάη Μπάρκα.

 

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ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
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ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
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