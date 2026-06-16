Η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Πάνος Παπαδόπουλος συνάντησαν τον Γιώργο Κρικοριάν.

Η κουβέντα ξεκίνησε με την απουσία του δημοσιογράφου από τον γάμο της Δανάης Μπάρκα. Όπως είπε, δυστυχώς δεν κατάφερε να παρευρεθεί, καθώς την ίδια ακριβώς ημέρα παντρεύονταν οι ξαδέρφες της κοπέλας του, η οποία μάλιστα ήταν κουμπάρα και νονά για πρώτη φορά. Έτσι, προτίμησε να βρίσκεται εκεί για να τη στηρίξει και να την καμαρώσει.

Παρά την απουσία του, ο Γιώργος παρακολούθησε τα στιγμιότυπα του γάμου της Δανάης, ο οποίος του φάνηκε πολύ ρομαντικός, με ωραία χρώματα και όμορφους καλεσμένους. Όπως ανέφερε μίλησαν στο τηλέφωνο και συγκινήθηκε ιδιαίτερα, καθώς για τη στενή του φίλη, Δανάη, κλείνει ένας κύκλος εργένικης ζωής κι ανοίγει ένας νέος, συζυγικός και οικογενειακός.

«Συγκινήθηκα βέβαια, να σου πω την αλήθεια, συγκινήθηκα γιατί κλείνει ένας κύκλος της εργένικης ζωής της Δανάης και ανοίγει ένας καινούργιος κύκλος, συζυγικός, οικογενειακός, που εύχομαι να είναι ο πιο όμορφος όλης της της ζωής», σχολίασε.

Στην ερώτηση για το αν η Δανάη στεναχωρήθηκε με την απουσία του, απάντυτησεπως έχουν εξαιρετική σχέση και επικοινωνία. Η ίδια περιβαλλόταν από ανθρώπους που την αγαπούν, οπότε δε θεωρεί ότι πληγώθηκε. «Εγώ θα μείνω σε αυτό που είδα από τη Δανάη. Είδα το πρόσωπό της λαμπερό, χαρούμενο όταν μιλήσαμε και είδα και τη φωνή της κλειστή την επόμενη μέρα, οπότε καταλαβαίνω ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία γιατί είδα, είπε και τα τραγούδια της, το διασκέδασε μέσα από την καρδιά της, με την ψυχή της», δήλωσε για τη φίλη του.

Αναφορικά με τις φήμες για τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, τα drones και την απαγόρευση των κινητών, τα χαρακτηρίζει ως τεράστιες υπερβολές των ρεπορτάζ. Σημειώνει ότι δεν υπήρχαν ειδικές δυνάμεις, παρά μόνο κάποιοι άνθρωποι που βοηθούσαν στη διευθέτηση του πάρκινγκ, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέβηκαν αμέσως πολλά στιγμιότυπα από το γλέντι, αποδεικνύοντας ότι ο γάμος ήταν πολύ ελεύθερος. Παράλληλα, δήλωσε ότι η Δανάη είναι γεννημένη έτοιμη για τη συζυγική ζωή κι είναι εξαιρετική ως σύντροφος.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στα τηλεοπτικά σχέδια του Γιώργου, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε στάση αναμονής, όπως και οι περισσότεροι στον χώρο της τηλεόρασης. Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της χρονιάς, σχολίασε ότι είχε τα πάνω και τα κάτω της, αλλά κι ο ίδιος είναι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα που παρουσίασαν στους τηλεθεατές. Αν περνούσε από το χέρι του, θα ήθελε να συνεχίσει η εκπομπή στην ίδια ώρα, ωστόσο προσαρμόζεται πάντα στις προτάσεις του OPEN, στο οποίο δίνει πάντα και το προβάδισμα.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάνει ακόμα κάποια συγκεκριμένη συζήτηση με τον σταθμό, ούτε γνωρίζει τι θα γίνει με τον συνεργάτη του, τον Θανάση Πάτρα, καθώς αποφεύγει να κάνει εικασίες.

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