Γιάμαλη: «Για να θεωρείσαι αρκετά θύμα, πρέπει να πληροίς προϋποθέσεις»

Όσα είπε για την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη με το revenge porn

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.03.26 , 16:52 Γιάμαλη: «Για να θεωρείσαι αρκετά θύμα, πρέπει να πληροίς προϋποθέσεις»
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Media
Α. Γιάμαλη: «Φάνηκε από την υπόθεση της Ι. Τούνη, πως για να είσαι θύμα πρέπει να πληροίς κάποιες προϋποθέσεις»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αναστασία Γιάμαλη αναφέρθηκε στην πατριαρχία και την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη.
  • Τόνισε ότι για να θεωρείσαι θύμα πρέπει να πληροίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως να μην είσαι πολύ όμορφη ή πλούσια.
  • Επισήμανε ότι δεν χρωστάει κανείς να είναι το 'τέλειο θύμα'.
  • Η Γιάμαλη υπογράμμισε τη σημασία της φεμινιστικής δράσης και της καταπολέμησης της πατριαρχίας.
  • Η δίκη της Ιωάννας Τούνη συνεχίζεται και η τελική απόφαση αναμένεται στις 1 Απριλίου.

Η Αναστασία Γιάμαλη σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε στο Mega, μίλησε για την πατριαρχία, ενώ αναφέρθηκε και στη δίκη για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη.

γιαμαλη τουνη

Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και τη δημοσιογράφο, Ράνια Θεοδωρακοπούλου, βάζουμε όλες με τον τρόπο μας ένα λιθαράκι για να σπάει η σιωπή.

Ιωάννα Τούνη: «Χρειάζομαι πολύ τη στήριξή σας»

«Ευτυχώς στην επαγγελματική μου ζωή, όταν μιλάω στο δρόμο με κόσμο, δεν έχει χρειαστεί ποτέ να ντραπώ. Αντιθέτως, με υποδέχονται με θετικά λόγια. Ειδικά, οι γυναίκες είναι θετικές απέναντί μου», είπε αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη.

«Βάζουμε όλες με τον τρόπο μας ένα λιθαράκι για να σπάει η σιωπή. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί φάνηκε και από την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη ότι ακόμα και για να είσαι θύμα, για να θεωρείσαι αρκετά θύμα ώστε να σε υπερασπιστούν οι άλλοι, πρέπει να πληροίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δεν μπορείς να είσαι ούτε πολύ όμορφη, ούτε πολύ πλούσια, ούτε να δείχνεις το κορμί σου. Δεν χρωστάει καμία να είναι το τέλειο θύμα. Οπότε, νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

«Υπάρχει πατριαρχία και θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι να κάνουμε κάτι για να την αντιμετωπίσουμε και μέχρι να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τους όρους τους ανάλογους. Δεν είναι ντροπή να λες ότι είσαι φεμινίστρια, δεν είναι ντροπή να λες ότι η πατριαρχία είναι ένα σύστημα που είναι καταπιεστικό για τις γυναίκες, αλλά και για τους άντρες», είπε τέλος η Αναστασία Γιάμαλη.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη της Ιωάννας Τούνη συνεχίζεται την 1η Απριλίου και όπως αποκάλυψε ο καταξιωμένος ποινικολόγος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος πριν από λίγες ημέρες, το δικαστήριο θα βγάλει και την τελική απόφαση.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΜΑΛΗ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
REVENGE PORN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top