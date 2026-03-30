Γιάμαλη: «Για να θεωρείσαι αρκετά θύμα, πρέπει να πληροίς προϋποθέσεις»

Α. Γιάμαλη: «Φάνηκε από την υπόθεση της Ι. Τούνη, πως για να είσαι θύμα πρέπει να πληροίς κάποιες προϋποθέσεις»

Η Αναστασία Γιάμαλη σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε στο Mega, μίλησε για την πατριαρχία, ενώ αναφέρθηκε και στη δίκη για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη.

Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και τη δημοσιογράφο, Ράνια Θεοδωρακοπούλου, βάζουμε όλες με τον τρόπο μας ένα λιθαράκι για να σπάει η σιωπή.

«Ευτυχώς στην επαγγελματική μου ζωή, όταν μιλάω στο δρόμο με κόσμο, δεν έχει χρειαστεί ποτέ να ντραπώ. Αντιθέτως, με υποδέχονται με θετικά λόγια. Ειδικά, οι γυναίκες είναι θετικές απέναντί μου», είπε αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη.

«Βάζουμε όλες με τον τρόπο μας ένα λιθαράκι για να σπάει η σιωπή. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί φάνηκε και από την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη ότι ακόμα και για να είσαι θύμα, για να θεωρείσαι αρκετά θύμα ώστε να σε υπερασπιστούν οι άλλοι, πρέπει να πληροίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δεν μπορείς να είσαι ούτε πολύ όμορφη, ούτε πολύ πλούσια, ούτε να δείχνεις το κορμί σου. Δεν χρωστάει καμία να είναι το τέλειο θύμα. Οπότε, νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

«Υπάρχει πατριαρχία και θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι να κάνουμε κάτι για να την αντιμετωπίσουμε και μέχρι να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τους όρους τους ανάλογους. Δεν είναι ντροπή να λες ότι είσαι φεμινίστρια, δεν είναι ντροπή να λες ότι η πατριαρχία είναι ένα σύστημα που είναι καταπιεστικό για τις γυναίκες, αλλά και για τους άντρες», είπε τέλος η Αναστασία Γιάμαλη.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη της Ιωάννας Τούνη συνεχίζεται την 1η Απριλίου και όπως αποκάλυψε ο καταξιωμένος ποινικολόγος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος πριν από λίγες ημέρες, το δικαστήριο θα βγάλει και την τελική απόφαση.