Καλογεροπούλου - Σβήγκος: Η σπάνια κοινή έξοδος με τα παιδάκια τους

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου κι ο Σταύρος Σβήγκος απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό σε μια σπάνια κοινή έξοδό τους μαζί με τα παιδιά τους.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ηθοποιός έχει αποκτήσει μια 3χρονη κόρη, την Ηλέκτρα, μαζί με τον πρώην σύντροφό της, ενώ ο ηθοποιός επίσης έχει αποκτήσει έναν γιο μαζί με την πρώην σύζυγό του, τον Άγγελο, ο οποίος είναι σήμερα 7 ετών.

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου κι ο Σταύρος Σβήγκος με τα παιδιά τους στο Θέατρο Παλλάς /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το ζευγάρι εθεάθη... οικογενειακώς σε δημόσια έξοδο με τα δύο παιδιά. Ο Σταύρος Σβήγκος κρατούσε τον γιο του σφιχτά από το χέρι, ενώ η Γιολάντα Καλογεροπούλου κρατούσε τρυφερά στην αγκαλιά της την κόρη της. Οι δυο τους απόλαυσαν την παράσταση Annie στο Θέατρο Παλλάς με τα παιδάκια τους, ενώ πλέον δεν κρύβουν την σχέση τους, με τις κοινές τους εμφανίσεις να είναι όλο και πιο συχνές.

Θυμίζουμε ότι η γνωριμία τους έγινε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς Έρωτας Φυγάς, όπου οι δύο ηθοποιοί ανέπτυξαν φιλικές σχέσεις. Όταν και οι δύο βγήκαν από δύο μεγάλες σχέσεις, η φιλία τους εξελίχθηκε σε κάτι βαθύτερο.

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου κι ο Σταύρος Σβήγκος είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια του ελληνικού θεάτρου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Αρχικά, το ζευγάρι προτιμούσε να κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2024, πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση. Συγκεκριμένα, ο Σταύρος Σβήγκος κι η Γιολάντα Καλογεροπούλου βρέθηκαν σε ένα κοσμικό πάρτι, στο οποίο φωτογραφήθηκαν με τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που τους ήθελαν μαζί.

Έκτοτε δεν είναι λίγες οι φορές που κι οι ίδιοι έχουν ποστάρει φωτογραφίες και βιντεάκια, μην μπορώντας να κρύψουν τον μεγάλο τους έρωτα!