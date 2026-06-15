Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Χρήστος Αποστολόπουλος και η δικηγόρος Εβίνα Τσακίρη.

Ο λαμπερός γάμος πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 11 Ιουνίου στο ιδιωτικό εκκλησάκι της οικογένειας Αποστολόπουλου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο εντυπωσιακό κτήμα τους στο Λαγονήσι. Κουμπάροι ήταν ο αδελφός του γαμπρού Βασίλης Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Ιατρικού Αθηνών, μαζί με τον σκηνοθέτη Δημήτρη Σταματόπουλο, ξάδελφο τους.

Στη δεξίωση ήταν καλεσμένα περίπου 700-800 άτομα από τον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο αλλά και τον χώρο της σόουμπιζ.

Μετά την τελετή, ήρθε η ώρα του πάρτι! Οι καλεσμένοι διασκέδασαν με την αγαπημένη τραγουδίστρια της νύφης, Δέσποινα Βανδή, να ξεσηκώνει τον κόσμο με τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι το πρωί!

Δες τις φωτογραφίες:

Η Τατιάνα Στεφανίδου με τον σύζυγό της Νίκο Ευαγγελάτο φυσικά, παρευρέθηκαν στον γάμο των καλών τους φίλων και ανέβασαν φωτογραφίες. Με ασημένια δημιουργία, η παρουσιάστρια έκλεψε τα βλέμματα για μία ακόμα φορά.

Στον γάμο έδωσε το «παρών» και η Κατερίνα Καινούργιου με τον σύζυγό της Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η παρουσιάστρια επέλεξε μία υπέροχη μπλε τουαλέτα για την περίστασημ, την οποία συνδύασε με ένα χρυσό τσαντάκι.

Το ονειρεμένο νυφικό της Εβίνας Τσακίρη διά χειρός Celia Kritharioti

Για την ξεχωριστή αυτή μέρα της ζωής της, η νύφη Εβίνα Τσακίρη, επέλεξε μια μοναδική δημιουργία Celia Kritharioti.

Επρόκειτο για ένα couture νυφικό σε πριγκιπική γραμμή από δομημένο μεταξωτό mikado, με off-the shoulder μπούστο, γλυπτικά μανίκια και τον εμβληματικό oversized φιόγκο της Σίλιας Κριθαριώτη στο πίσω μέρος.