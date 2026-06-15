Οι πληρωμές για το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο/ βίντεο ΕΡΤ

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι πληρωμές για το έκτακτο επίδομα παιδιού που αντιστοιχεί σε 150 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Ειδικότερα, αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις 24 Ιουνίου και να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, δε χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση. Τα χρήματα θα μπουν στον λογαριασμό IBAN που είναι δηλωμένος στην ΑΑΔΕ, βάσει της φορολογικής δήλωσης του έτους 2024.

Το μόνο που πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι είναι να επιβεβαιώσουν ότι έχουν δηλωμένο στην ΑΑΔΕ ενεργό λογαριασμό IBAN.

«Πλέον στις φορολογικές δηλώσεις, εδώ και αρκετά χρόνια, δεν αναγράφεται ο λογαριασμός IBAN. Υπάρχει ειδική εφαρμογή μέσα στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, όπου δηλώνεται ο λογαριασμός», σημείωσε η φοροτεχνικός Αθανασία Στολάκη στην ΕΡΤ.

Η ενίσχυση των 150 ευρώ δεν είναι ανά οικογένεια, είναι ανά παιδί.

Συνεπώς μία οικογένεια με:

Ένα παιδί θα λάβει 150 ευρώ

με δύο παιδιά 300 ευρώ

με τρία παιδιά 450 ευρώ

με πέντε παιδιά 750 ευρώ

με έξι παιδιά 900 ευρώ

με οκτώ παιδιά θα λάβει 1.200 ευρώ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Tα εισοδηματικά κριτήρια

Για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια κι ορίζονται ως εξής:

για τους έγγαμους και για τα μέλη συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 40.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

και προσαυξάνεται για τις μονογονεϊκές οικογένειες ξεκινά από τις 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, με εισοδηματικό όριο τα 64.000 ευρώ

Τα στοιχεία θα αντληθούν από τις φορολογικές δηλώσεις του 2024.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν δηλώσει ακόμη τη γέννηση παιδιού

Στις περιπτώσεις των οικογενειών που τα παιδιά τους γεννήθηκαν μετά το 2024 και τα εξαρτώμενα μέλη δεν περιλαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις, έχει προβλεφθεί ειδική διαδικασία.

Μετά την πρώτη καταβολή του έκτακτου επιδόματος στο τέλος Ιουνίου, η ΑΑΔΕ θα τρέξει ένα δεύτερο κύκλο διασταυρώσεων και θα γίνει μία συμπληρωματική πληρωμή μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις; Θα πρέπει να κάνουν μία δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά, με αιτιολογία την απόκτηση τέκνου. Στη συνέχεια, θα τρέξει νέα διασταύρωση και θα πάρουν είτε το επίδομα είτε το συμπληρωματικό ποσό μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Σε ποιον λογαριασμό θα πιστωθούν τα 150 ευρώ

Τα χρήματα του έκτακτου επιδόματος θα πιστωθούν:

στον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης σε περίπτωση που γίνεται κοινή φορολογική δήλωση

σε περίπτωση που γίνεται κοινή φορολογική δήλωση ή θα πιστωθούν κατά το ήμισυ και στους δύο γονείς αν γίνονται ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις

Το επίδομα των 150 ευρώ θα δοθεί στην πλειοψηφία των οικογενειών με εξαρτώμενα τέκνα. Ειδικότερα, αφορά σε περίπου ένα εκατ. δικαιούχους σε σύνολο 1,2 εκατομμυρίων οικογενειών που έχουν εξαρτώμενα παιδιά.