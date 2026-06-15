BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT: Απλά συλλεκτική

Θα βγεί σε μόπλις 115 μονάδες και θα έχει πιστο ποιητικό γνησιότητας

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 15.06.26, 09:05
BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT: Απλά συλλεκτική
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 Με την BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT, η BMW Motorrad παρουσιάζει ένα ειδικό μοντέλο περιορισμένης παραγωγής 115 αντιτύπων, για την 115η διοργάνωση του Isle of Man Tourist Trophy το 2026. Η έκδοση βασίζεται στην BMW M 1000 RR M Competition και συνδυάζει αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από το TT με προσεκτικά επιλεγμένο εξοπλισμό και συλλεκτικά χαρακτηριστικά.

BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT: Απλά συλλεκτική

Με αυτή την limited edition των 115 μονάδων, η BMW Motorrad αποτίει φόρο τιμής σε έναν από τους πιο ιστορικούς και απαιτητικούς αγώνες δρόμου στον κόσμο. Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν βαφή σε British Racing Green Uni Matt, επιλεγμένα γραφικά εμπνευσμένα από το Mountain Course, καθώς και αύξοντα αριθμό παραγωγής με πιστοποιητικό γνησιότητας.

 

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