Ανθή Βούλγαρη: «Αληθεύει ότι είναι έγκυος η Δανάη Μπάρκα;»

Α. Βούλγαρη: «Αληθεύει ότι είναι έγκυος η Δανάη; Ό,τι και να είναι, να είναι ευτυχισμένη»/ ΜΕGA

Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Φάνη Μπότση το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στη Μεσσηνία. Κουμπάροι ήταν καλοί φίλοι του ζευγαριού, ενώ τόσο η παρουσιάστρια όσο και ο επιχειρηματίας δεν επιθυμούσαν παρουσία των media στην τελετή.

Το ευτυχές γεγονός ωστόσο, έχει σχολιαστεί πολύ από τις εκπομπές. Έτσι, και στην «Κοινωνία Ώρα Mega» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, η παρουσιάστρια αναρωτήθηκε on air αν η Δανάη Μπάρκα είναι έγκυος και ευχήθηκε στο ζευγάρι τα καλύτερα!

«Ήταν πολύ όμορφη νύφη. Και ο γαμπρός ωραίο παλικάρι. Αληθεύει ότι είναι έγκυος η Δανάη;» είπε η Ανθή Βούλγαρη. «Υπάρχει αυτή η φήμη και δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ευαίσθητη περίοδος» απάντησε η δημοσιογράφος που παρουσίασε το θέμα στην εκπομπή.

«Ό,τι κι αν είναι, να είναι ευτυχισμένοι. Βίον ανθόσπαρτον» συνέχισε η Ανθή Βούλγαρη, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να στέλνει επίσης τις ευχές του στο ζευγάρι.