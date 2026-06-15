Ανθή Βούλγαρη: «Αληθεύει ότι είναι έγκυος η Δανάη Μπάρκα;»

«Βίον ανθόσπαρτον» ευχήθηκαν στη Δανάη Μπάρκα

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Α. Βούλγαρη: «Αληθεύει ότι είναι έγκυος η Δανάη; Ό,τι και να είναι, να είναι ευτυχισμένη»/ ΜΕGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία το περασμένο Σαββατοκύριακο.
  • Η τελετή έγινε χωρίς την παρουσία των media, με κουμπάρους φίλους του ζευγαριού.
  • Η Ανθή Βούλγαρη αναρωτήθηκε on air αν η Δανάη είναι έγκυος, σχολιάζοντας την ομορφιά του ζευγαριού.
  • Η φήμη της εγκυμοσύνης δεν έχει επιβεβαιωθεί και θεωρείται ευαίσθητη περίοδος.
  • Οι παρουσιαστές ευχήθηκαν στο ζευγάρι ευτυχία και βίο ανθόσπαρτο.

Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Φάνη Μπότση το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στη Μεσσηνία.  Κουμπάροι ήταν καλοί φίλοι του ζευγαριού, ενώ τόσο η παρουσιάστρια όσο και ο επιχειρηματίας  δεν επιθυμούσαν παρουσία των media στην τελετή.

 

 

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Το ευτυχές γεγονός ωστόσο, έχει σχολιαστεί πολύ από τις εκπομπές. Έτσι, και στην «Κοινωνία Ώρα Mega» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, η παρουσιάστρια αναρωτήθηκε on air αν η Δανάη Μπάρκα είναι έγκυος και ευχήθηκε στο ζευγάρι τα καλύτερα!

μπαρκα

«Ήταν πολύ όμορφη νύφη. Και ο γαμπρός ωραίο παλικάρι. Αληθεύει ότι είναι έγκυος η Δανάη;» είπε η Ανθή Βούλγαρη. «Υπάρχει αυτή η φήμη και δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ευαίσθητη περίοδος» απάντησε η δημοσιογράφος που παρουσίασε το θέμα στην εκπομπή.

«Ό,τι κι αν είναι, να είναι ευτυχισμένοι. Βίον ανθόσπαρτον» συνέχισε η Ανθή Βούλγαρη, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να στέλνει επίσης τις ευχές του στο ζευγάρι.

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