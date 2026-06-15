Χόρεψαν ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους και κατέκτησαν ρεκόρ Guinness!

830 χορευτές στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου

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Ρεκόρ Guinness στη Θεσσαλονίκη για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραδία ζεϊμπέκικου/ βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Θεσσαλονίκη, 830 χορευτές κατέκτησαν το ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου στην πλατεία Αριστοτέλους.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό τους ήχους του τραγουδιού "Μια Θεσσαλονίκη" του Κωνσταντίνου Αργυρού, με στόχο την ευαισθητοποίηση για τη νόσο Αλτσχάιμερ.
  • Οι συμμετοχές προήλθαν από πολλές χώρες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της Κύπρου με 754 συμμετοχές.
  • Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από τον δάσκαλο χορού Θέμη Παραστατίδη και την Ελληνική Εταιρεία Alzheimer's.
  • Η ηθική ικανοποίηση από την επίτευξη του ρεκόρ είναι μεγάλη, αν και δεν συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο.

Ένα ζεϊμπέκικο, 830 χορευτές και μια χορογραφία στην πλατεία Αριστοτέλους χάρισε στη Θεσσαλονίκη το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου.

Θεσσαλονίκη: Ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη χορογραφία ζεϊμπέκικου/ ΙΝΤΙΜΕ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Θεσσαλονίκη: Ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη χορογραφία ζεϊμπέκικου/ ΙΝΤΙΜΕ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Το ραντεβού δόθηκε στην κεντρική πλατεία της συμπρωτεύουσας, χθες Κυριακή. Συνολικά 830 άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό χόρεψαν ζεϊμπέκικο με ταυτόχρονη χορογραφία, υπό τους ρυθμούς του τραγουδιού του Κωνσταντίνου Αργυρού  «Μια Θεσσαλονίκη» και παράλληλα, έστειλαν ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Οι χορευτές και οι χορεύτριες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Νορβηγία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Τουρκία, την Κύπρο, την Κίνα και τις ΗΠΑ, κατόρθωσαν να σπάσουν το ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως η Κύπρος, με 754 συμμετοχές.

Θεσσαλονίκη: Ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη χορογραφία ζεϊμπέκικου/ ΙΝΤΙΜΕ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Θεσσαλονίκη: Ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη χορογραφία ζεϊμπέκικου/ ΙΝΤΙΜΕ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο δάσκαλος χορού, Θέμης Παραστατίδης, είπε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο ότι η ιδέα προέκυψε πριν από έναν χρόνο όταν συνειδητοποίησε την αγάπη που έχουν οι άνθρωποι για το ζεϊμπέκικο και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Alzheimer's. Στην πρωτοβουλία συμμετείχε και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ).

Θεσσαλονίκη: Ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη χορογραφία ζεϊμπέκικου/ ΙΝΤΙΜΕ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Θεσσαλονίκη: Ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη χορογραφία ζεϊμπέκικου/ ΙΝΤΙΜΕ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο ίδιος πραγματοποιεί μαθήματα χορού σε ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ, εδώ και αρκετά χρόνια και επισημαίνει πως ο χορός είναι πολλά περισσότερα από γυμναστική, γιατί παράλληλα «γυμνάζει τη μνήμη, καθώς πρέπει να θυμούνται τα βήματα του χορού και να έχουν καλό συντονισμό κινήσεων. Επιπλέον, βελτιώνεται η ψυχολογία, γιατί ο χορός τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κάτι ομαδικό, να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να γνωρίσουν κόσμο. Είναι πολλά τα θετικά στοιχεία του χορού».

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα για τη χορογραφία στις 12 & 13 Ιουνίου. Το ρεκόρ Guinness δε συνοδεύεται από κάποιο χρηματικό έπαθλο, ωστόσοω η ηθική ικανοποίηση για την επίτευξή του είναι μεγάλη.

Θεσσαλονίκη: Ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη χορογραφία ζεϊμπέκικου/ ΙΝΤΙΜΕ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Θεσσαλονίκη: Ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη χορογραφία ζεϊμπέκικου/ ΙΝΤΙΜΕ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τον τίτλο απένειμε εκπρόσωπος της οργάνωσης Guiness, η οποία ανέφερε ότι για τα βραβεία ακολουθείται πολύ αυστηρή διαδικασία, από την καταμέτρηση των συμμετεχόντων μέχρι την εκτέλεση και οι συμμετέχοντες στη Θεσσαλονίκη «τα πήγαν τέλεια». 
 

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