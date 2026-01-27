Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Δείτε το άλμπουμ του γάμου τους

Πιο όμορφο κι ευτυχισμένο από ποτέ το ζευγάρι!

Δείτε διάφορα insta stories από τον γάμο του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη
Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου ο Σάκης Κατσούλης κι η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τη σχέση τους.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη κι ο Σάκης Κατσούλης στην πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής τους!

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη κι ο Σάκης Κατσούλης στην πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής τους! /Φωτογραφία Instagram

Το αγαπημένο ζευγάρι, που γνωρίστηκε και αγαπήθηκε από το ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor, έζησε μια από τις πιο συγκινητικές κι ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του, πλαισιωμένο από αγαπημένα πρόσωπα, φίλους και συγγενείς.

Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας!

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντονης συγκίνησης και χαράς, λάμπωντας από ευτυχία. Μάλιστα, Σάκης και Μαριαλένα μετρούν πλέον αντίστροφα και για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, αφού σε λίγους μήνες θα κρατάνε στην αγκαλιά τους ένα αγοράκι, ολοκληρώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την οικογενειακή τους ευτυχία.

Ο γάμος της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη σε B&W χρώματα!

Ο γάμος της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη σε B&W χρώματα! /Φωτογραφία Instagram

Οι νεόνυμφοι μοιράστηκαν με τους χιλιάδες followers τους το πρώτο φωτογραφικό άλμπουμ από τη μαγική βραδιά μέσα από τα προφίλ τους στο Instagram, συνοδεύοντάς το με μια συγκινητική λεζάντα: «Χθες δεν παντρευτήκαμε απλώς. Επιλέξαμε ξανά ο ένας τον άλλον. Με όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα αντέξαμε, και όλα όσα ακόμα ονειρευόμαστε. Μαζί. Για πάντα. Ευχαριστούμε για όλα…».

Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Το φύλο του μωρού που περιμένουν!

Η ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση του νεόνυμφου ζευγαριού απέσπασε χιλιάδες likes κι ευχές, με τους ακολούθους τους να τους εύχονται κάθε ευτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους, γεμάτο αγάπη, υγεία κι όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Ακρως εντυπωσιακό το νυφικό της Μαριαλένας Ρουμελιώτη

Ακρως εντυπωσιακό το νυφικό της Μαριαλένας Ρουμελιώτη /Φωτογραφία Instagram
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
 |
ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
