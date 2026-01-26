Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας!

Δείτε διάφορα insta stories από τον γάμο του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου ο Σάκης Κατσούλης κι η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τον έρωτά τους.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor, ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του.

Πυροτεχνήματα για τον Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη /Φωτογραφία Instagram

Εκτός από τον γάμο τους, μετρούν αντίστροφα για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, καθώς σε λίγους μήνες θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους ένα αγοράκι.

Σάκης Κατσούλης & Μαριαλένα Ρουμελιώτη στα σκαλιά της εκκλησίας /Φωτογραφία Instagram

Σάκης Κατσούλης & Μαριαλένα Ρουμελιώτη στον πρώτο του χορό ως παντρεμένο ζευγάρι /Φωτογραφία Instagram

Λίγο μετά την τελετή, τα social media γέμισαν με τα πρώτα καρέ από το μυστήριο, μέσα από αναρτήσεις φίλων και συγγενών. Χαμόγελα, συγκίνηση κι έντονα συναισθήματα αποτυπώθηκαν στις εικόνες, αποκαλύπτοντας τη χαρά ενός ζευγαριού που κάνει μαζί ένα νέο, κοινό ξεκίνημα.

Το νυφικό κρεβάτι της Μαριαλένας Ρουμελιώτη /Φωτογραφία Instagram

Ο ίδιος ο γαμπρός μάλιστα δημοσίευσε το πρωί ένα story που έγραψε: «Σήμερα δεν είναι απλώς μια μέρα. Είναι η αρχή του για πάντα. Εκεί που η αγάπη ευλογείται στη σιωπή».

Η ανάρτηση του Σάκη Κατσούλη την ημέρα του γάμου του με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη /Φωτογραφία Instagram