Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας!

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου ο Σάκης Κατσούλης κι η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τον έρωτά τους.
Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Το φύλο του μωρού που περιμένουν!
Το αγαπημένο ζευγάρι, που έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor, ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του.
Εκτός από τον γάμο τους, μετρούν αντίστροφα για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, καθώς σε λίγους μήνες θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους ένα αγοράκι.
Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Λίγο μετά την τελετή, τα social media γέμισαν με τα πρώτα καρέ από το μυστήριο, μέσα από αναρτήσεις φίλων και συγγενών. Χαμόγελα, συγκίνηση κι έντονα συναισθήματα αποτυπώθηκαν στις εικόνες, αποκαλύπτοντας τη χαρά ενός ζευγαριού που κάνει μαζί ένα νέο, κοινό ξεκίνημα.
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Ο ίδιος ο γαμπρός μάλιστα δημοσίευσε το πρωί ένα story που έγραψε: «Σήμερα δεν είναι απλώς μια μέρα. Είναι η αρχή του για πάντα. Εκεί που η αγάπη ευλογείται στη σιωπή».
Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από την πρόταση γάμου