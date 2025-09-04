Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα

Όπως έγινε γνωστό χθες, ο επιχειρηματίας και πρώην νικητής του Survivor Σάκης Κατσούλης διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα και το κοινοποίησε στους διαδικτυακούς του φίλους με μία ανάρτηση στο Instagram.

Φυσικά, η σύντομα σύζυγός του και επί χρόνια σύντροφός του Μαριαλένα Ρουμελιώτη στέκεται στο πλάι του. Μάλιστα, σήμερα έκανε και μία ανάρτηση για να ενημερώσει τον κόσμο για την υγεία του αγαπημένου της.

«Αγάπες μου ο Σακούλης είναι καλύτερα! Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας» έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη:

Πώς γνωστοποίησε ο Σάκης Κατσούλης το θέμα υγείας του

Το απόγευμα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψε ότι, έπειτα από ειδικές ιατρικές εξετάσεις, διαγνώστηκε με «αιφνίδια βαρηκοΐα», μια κατάσταση που επηρεάζει ξαφνικά την ακοή και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

«Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα. Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για μια ζωή σαν να είναι 20 χρονών. Καλό είναι να γίνονται καμία φορά για να μας υπενθυμίζουν ότι αν χαθεί το βασικό αγαθό που είναι η υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα. Δουλειές, επιτυχίες, κούραση, άγχος, τρέξιμο, όλα…», έγραψε αρχικά ο Σάκης Κατσούλης. «Διάγνωση; «Αιφνίδια βαρηκοΐα». Αίτια; Άγνωστα. Αντιμετώπιση; Αντιβίωση και ίσως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω παρακαλώ πείτε μου και εσείς», έγραψε ο Σάκης Κατσούλης στην ανάρτησή του.