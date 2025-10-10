Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Όπως επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, τα αιτήματά της παραμένουν κυρίαρχα για:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές

Κατάργηση της εισφοράς 2%

Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους

Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Στην απεργία της 14ης Οκτωβρίου συμμετέχει και το ΕΚΑ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) ανακοίνωσε 24ωρη απεργία και κάλεσμα σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 11:00 το πρωί.

Το ΕΚΑ δηλώνει την πλήρη αντίθεσή του στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, κάνοντας λόγο για «αντεργατικές διατάξεις» που, όπως τονίζει, εξυπηρετούν συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα.

Σε ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας υπογραμμίζει ότι το νομοσχέδιο «πλήττει τα δικαιώματα των εργαζομένων» και απαιτεί την άμεση απόσυρσή του. Παράλληλα, εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στην καθιέρωση 13ωρης εργασίας και στη διάσπαση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων.

Το ΕΚΑ διεκδικεί επίσης Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις μισθών και μείωση του εργασιακού ωραρίου, υπογραμμίζοντας πως μόνο μέσα από δίκαιες συμφωνίες μπορεί να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή.