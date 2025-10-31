Ρόδος: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα

Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 3χρονη που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο. Το κοριτσάκι, βρετανικής καταγωγής, είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας με τους γονείς να ελπίζουν σε ένα θαύμα για να σωθεί.

Πριν μεταφερθεί στη Μεγάλη Βρετανία, η μικρούλα - με αεροδιακομιδή - έφτασε στο ΠΑΓΝΗ, από το νοσοκομείο της Ρόδου. Οι γιατροί εκεί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη σώσουν, αλλά δυστυχώς ενημέρωσαν τους γονείς της πως ήταν εγκεφαλική νεκρή. Σύμφωνα με το creta24.gr, η 3χρονη κατέληξε στις 26 Οκτωβρίου στο Νοσοκομείο της Μ. Βρετανίας.

Ρόδος: Ποιοι έχουν κατηγορηθεί για το τραγικό συμβάν

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί με την αυτόφωρη διαδικασία ο 44χρονος θείος (την είχε υπό την επίβλεψή του), αλλά και ο 54χρονος υπεύθυνος του τουριστικού πρακτορείου. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ στην ίδια υπόθεση κατηγορούνται ο 57χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο διευθυντής της μονάδας, για το αδίκημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε στον παθόντα βαριά σωματική βλάβη.

Μετά τον θάνατο του κοριτσιού, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν θα αλλάξουν.

Ρόδος: Πώς βρέθηκε η 3χρονη στην πισίνα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 14 Οκτωβρίου, περίπου στις 12 το μεσημέρι, η μικρή Ματίλντα πλησίασε την πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή Λάρδου της Ρόδου. Όπως καταγράφηκε από τις κάμερες, το μικρό κορίτσι πλησίασε τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά και μπήκε στο νερό ενώ δεν φαίνεται να ήταν κάποιος άλλος μέσα στην πισίνα. Δέκα περίπου λεπτά αργότερα και ενώ το παιδί είχε καλυφθεί από ένα σωσίβιο, μία γυναίκα η οποία βρισκόταν σε διπλανή ξαπλώστρα, το είδε και το έβγαλε έξω ενώ λίγο μετά άρχισε να του κάνει ανάνηψη.