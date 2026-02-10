Βροχερός ο καιρός όλη την εβδομάδα - Πώς επηρεάζεται η Αττική

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.02.26 , 08:41 Τα 4+1 κορυφαία fashion trends της φετινής Άνοιξης
10.02.26 , 08:34 Kάθριν Ο' Χάρα: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της ηθοποιού
10.02.26 , 08:09 Αερόβια άσκηση: Πώς να την κάνεις σωστά και να χάσεις βάρος!
10.02.26 , 08:06 Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
10.02.26 , 07:55 Αφροδίτη στους Ιχθύες: Πώς επηρεάζονται οι σχέσεις των ζωδίων
10.02.26 , 07:46 ΑΠΘ: «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας - Εκτός campus έγιναν τα επεισόδια»
10.02.26 , 07:09 Βροχερός ο καιρός όλη την εβδομάδα - Πώς επηρεάζεται η Αττική
10.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Φεβρουαρίου
10.02.26 , 00:10 MasterChef: Ποια μπριγάδα έφτιαξε ο Γιώργος για την ομαδική δοκιμασία
10.02.26 , 00:09 MasterChef: «Είναι μαγικό αυτό που βλέπω» - Δείτε το τρέιλερ
10.02.26 , 00:02 Άγγελος Λάτσιος: Η φωτογραφία και οι ευχές στην αδελφή του, Λάουρα
10.02.26 , 00:00 MasterChef: Η ανατροπή με την τριπλή ισοψηφία στην ψηφοφορία
09.02.26 , 23:54 Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για το μωρό της
09.02.26 , 23:40 MasterChef: Αυτός είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση
09.02.26 , 23:35 MasterChef: Girl power στο Mystery Box - Ποια είχε το καλύτερο πιάτο;
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
MasterChef: Η ανατροπή με την τριπλή ισοψηφία στην ψηφοφορία
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για το μωρό της
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη - Γιώργος Ζώης: Χωρισμός μετά από δύο χρόνια σχέσης
Αργυρός - Νίκα: Θα γίνουν ξανά γονείς - Το τρυφερό βίντεο της ανακοίνωσης
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Σκότωσε τη μητέρα της με το ΙΧ ενώ πάρκαρε!
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
«Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με βροχές, τοπικές καταιγίδες και διαστήματα αστάθειας θα κυλήσει ο καιρός όλη την εβδομάδα, επηρεάζοντας και την Αττική.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου, η ομπρέλα θα είναι απαραίτητη τις περισσότερες ημέρες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, η εβδομάδα που ξεκίνησε θα χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια αστάθειας, με φαινόμενα που θα αφορούν κυρίως βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν έως και την Τετάρτη το πρωί στα πολύ ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας, ενώ έως και την Τρίτη το πρωί χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν και περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη Θράκη.

Παράλληλα, την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι στα πελάγη θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ και κατά διαστήματα ακόμη και τα 8.

Πότε αναμένονται βροχές στην Αττική

Όσον αφορά την Αττική, ο μετεωρολόγος δίνει ενδεικτικά χρονικά διαστήματα κατά τα οποία αναμένονται βροχές: την Τρίτη το μεσημέρι, την Τετάρτη το μεσημέρι και το βράδυ, καθώς και την Πέμπτη το απόγευμα.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η ομπρέλα θα είναι απαραίτητη και αυτή την εβδομάδα, καθώς τα φαινόμενα θα εμφανίζονται κατά διαστήματα και με τοπικές εξάρσεις.

Ο καιρός σήμερα

Aναμένονται τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε τμήματα του Αιγαίου. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ τις πρωινές ώρες τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται έως και περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της Θράκης (τοπικά πιθανώς έως σε πεδινά τμήματα του Βορείου Έβρου).

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 6-7 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -4 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 0 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στο Κ. και Β. Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι γενικά άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση και εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στο Ν. Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, με έμφαση στα βόρεια του νομού. Βελτίωση αναμένεται μετά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια του νομού θα είναι έως 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες, ενώ βελτίωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 8-9 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 11/2/2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα νoτιοδυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς.

Ο καιρός την Πέμπτη 12/2/2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή 13/2/2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα κεντρικά και νότια 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο  14/2/2026

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top