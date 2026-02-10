Βροχερός ο καιρός όλη την εβδομάδα - Πώς επηρεάζεται η Αττική

Με βροχές, τοπικές καταιγίδες και διαστήματα αστάθειας θα κυλήσει ο καιρός όλη την εβδομάδα, επηρεάζοντας και την Αττική.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου, η ομπρέλα θα είναι απαραίτητη τις περισσότερες ημέρες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, η εβδομάδα που ξεκίνησε θα χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια αστάθειας, με φαινόμενα που θα αφορούν κυρίως βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν έως και την Τετάρτη το πρωί στα πολύ ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας, ενώ έως και την Τρίτη το πρωί χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν και περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη Θράκη.

Παράλληλα, την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι στα πελάγη θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ και κατά διαστήματα ακόμη και τα 8.

Πότε αναμένονται βροχές στην Αττική

Όσον αφορά την Αττική, ο μετεωρολόγος δίνει ενδεικτικά χρονικά διαστήματα κατά τα οποία αναμένονται βροχές: την Τρίτη το μεσημέρι, την Τετάρτη το μεσημέρι και το βράδυ, καθώς και την Πέμπτη το απόγευμα.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η ομπρέλα θα είναι απαραίτητη και αυτή την εβδομάδα, καθώς τα φαινόμενα θα εμφανίζονται κατά διαστήματα και με τοπικές εξάρσεις.

Ο καιρός σήμερα

Aναμένονται τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε τμήματα του Αιγαίου. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ τις πρωινές ώρες τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται έως και περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της Θράκης (τοπικά πιθανώς έως σε πεδινά τμήματα του Βορείου Έβρου).

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 6-7 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -4 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 0 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στο Κ. και Β. Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι γενικά άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση και εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στο Ν. Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, με έμφαση στα βόρεια του νομού. Βελτίωση αναμένεται μετά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια του νομού θα είναι έως 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες, ενώ βελτίωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 8-9 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 11/2/2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα νoτιοδυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς.

Ο καιρός την Πέμπτη 12/2/2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή 13/2/2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα κεντρικά και νότια 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 14/2/2026

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.