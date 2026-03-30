Το LINGO και το 1% Club κατέκτησαν την κορυφή!

Με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης και θερμή ανταπόκριση από το κοινό έκαναν πρεμιέρα την Κυριακή 29 Μαρτίου τα δύο νέα τηλεπαιχνίδια του Star, το LINGO με παρουσιαστή τον Νίκο Μουτσινά και το 1% Club με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη.

Τα δύο formats κέρδισαν από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, ανεβαίνοντας στην κορυφή της τηλεθέασης στις ζώνες προβολής τους, τόσο στο σύνολο κοινού όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το LINGO, με τον γρήγορο ρυθμό και την αμεσότητά του, έφερε έναν νέο αέρα στα παιχνίδια λέξεων, προσκαλώντας το κοινό να παίξει από τον καναπέ του.

Από την άλλη, το 1% Club ξεχώρισε με τις ευρηματικές ερωτήσεις λογικής, προκαλώντας τους παίκτες – και τους τηλεθεατές – να σκεφτούν διαφορετικά.

Στην πρεμιέρα τους:

• Το LINGO σημείωσε 19,3% στο σύνολο κοινού και 15,1% στο δυναμικό κοινό 18-54

• Το 1% Club κατέγραψε 18,5% στο σύνολο και 19,5% στο δυναμικό κοινό 18-54

Η δυναμική αυτή εκκίνηση επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Star να επενδύει σε σύγχρονα, ανταγωνιστικά formats που συνδυάζουν γνώση, ψυχαγωγία και συμμετοχή.

Το μόνο βέβαιο; Το LINGO και το 1% Club ήρθαν για να κάνουν τα βράδια μας πιο διασκεδαστικά — και αυτή είναι μόνο η αρχή.

