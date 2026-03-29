Κατάφερε ο Αντώνης να μπει στο Club του 1% και να κερδίσει 30.000 ευρώ;

Έγραψε ιστορία!

Ο Αντώνης έγραψε ιστορία στην πρεμιέρα του 1% Club

Στο φινάλε της πρώτης εκπομπής του 1% Club στο Star,  το κοινό και οι τηλεθεατές παρακολούθησαν μια πραγματικά αγωνιώδη αναμέτρηση που κατέληξε σε μία μεγάλη νίκη! 

Ο Αντώνης κατάφερε να φτάσει μέχρι την τελική ερώτηση του 1%, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει τον τρόπο σκέψης που έχουν ελάχιστοι, και να γράψει ιστορία!

Ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης, σε ένα φορτισμένο αλλά και ενθουσιώδες κλίμα, εξήγησε στον παίκτη ότι έχει ήδη εξασφαλίσει τις 3.000 ευρώ ως νικητής του 5%, δίνοντάς του όμως τη δυνατότητα να ρισκάρει - αν το θελήσει - για το μεγάλο έπαθλο που έφτανε συνολικά τις 30.000 ευρώ! 

Με τον κουμπαρά να έχει συγκεντρώσει 29.850 ευρώ και τον ίδιο να διαθέτει ακόμη 150 ευρώ, ο Αντώνης κλήθηκε να πάρει τη μεγάλη απόφαση: να αποχωρήσει με ένα σίγουρο ποσό ή να διεκδικήσει τα πάντα.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Αντώνης, έτοιμος για όλα, επέλεξε να συνεχίσει, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα τόσο των συμπαικτών του όσο και των δύο καλεσμένων, της Κατερίνα Βρανά και του Θανάση Πάτρα,, που τον στήριζαν μέχρι τελικής πτώσεως.

Η τελική ερώτηση, αυτή που έχει απαντηθεί σωστά μόλις από το 1% των Ελλήνων, αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική και βασίστηκε καθαρά στη λογική. Ο Αντώνης χρειάστηκε σχεδόν όλο τον διαθέσιμο χρόνο, καταφέρνοντας να «κλειδώσει» την απάντησή του κυριολεκτικά στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο ίδιος αμφέβαλε για την επιλογή του μετά το τέλος του χρόνου.

Όταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης ανακοίνωσε την σωστή απάντηση, το πλατό ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι ο Αντώνης είχε απαντήσει σωστά, μπαίνοντας επίσημα στο «1% Club» και κατακτώντας το μέγιστο έπαθλο των 30.000 ευρώ!

Μάλιστα, λίγο πριν τη μεγάλη του νίκη, ο ίδιος είχε αποκαλύψει τι σκοπεύει να κάνει με τα χρήματα, σε περίπτωση που τα κερδίσει. Όπως είπε, θέλει να αγοράσει μια καινούργια μηχανή, ενώ στα σχέδιά του είναι και ένα μεγάλο ταξίδι.

Έτσι, η πρεμιέρα του 1% Club έκλεισε με τον Αντώνη να φεύγει όχι μόνο με ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά και με μια δυνατή εμπειρία, αποδεικνύοντας ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι η σωστή σκέψη μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα πάντα.

