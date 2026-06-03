Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 ετών - Σήμερα η κηδεία του στην Κάρυστο

Στο πένθος και τη θλίψη βύθισε τον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Άγγελου Αντωνόπουλου, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Ο θρυλικός ηθοποιός έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 94 ετών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου, τελέστηκε η κηδεία του στην Κάρυστο.

Στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από την κατάσταση της υγείας του σπουδαίου ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, αλλά και όσα του μετέφερε η γυναίκα που τον φρόντιζε στο σπίτι του.

Αντωνόπουλος: «Δεν ήθελε να βλέπει κανέναν, είχε απομονωθεί»

Ο Νίκος Νικόλιζας ανέφερε ότι είχε ενημέρωση εδώ και καιρό για την επιδείνωση της υγείας του ηθοποιού:

«Τις τελευταίες μέρες από το Πάσχα και μετά είχα την πληροφορία ότι δεν ήταν καλά. Είχα μιλήσει με την κυρία Μαρία, που μου επιβεβαίωσε ότι πλέον είχε αποσυρθεί. Τα τελευταία περίπου τέσσερα χρόνια είχε κλειστεί στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς επαφές. Δεν ήθελε να βλέπει κανέναν… είχε μεγαλώσει και η εικόνα του δεν ήταν αυτή που ήθελε να είναι. Δε δεχόταν ούτε φίλους ούτε κανέναν στο σπίτι. Έτσι είχε απομονωθεί από όλους και από όλα».

Σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του, η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια:

«Δεν άκουγε καθόλου σχεδόν τι του έλεγαν και πλέον δεν έβλεπε τα τελευταία χρόνια».

Ο Νίκος Νικόλιζας τόνισε ότι ο Άγγελος Αντωνόπουλος είχε επιλέξει συνειδητά να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, θέλοντας να διατηρήσει την εικόνα που ο ίδιος επιθυμούσε: «Ήθελε να τον θυμόμαστε όλοι με την εικόνα του γόη, του γοητευτικού άντρα».

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε από τις χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης, με συμμετοχή σε σημαντικές παραγωγές, όπως ο «Ο Άγνωστος Πόλεμος», που τον καθιέρωσε στο ευρύ κοινό.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος εξώφυλλο στο περιοδικό Θησαυρός την εποχή της σειράς Άγνωστος Πόλεμος



Υπήρξε ένας ηθοποιός χαμηλών τόνων, με ιδιαίτερη προσήλωση στη δουλειά του και μεγάλη επιρροή στη χρυσή εποχή της ελληνικής τηλεόρασης.