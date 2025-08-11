Χριστίνα Κοντοβά: Η έκπληξη από την κόρη της κατά την άφιξή της στα Χανιά

Η Χριστίνα Κοντοβά περνάει το καλοκαίρι στην αγκαλιά της Έιντα, την οποία υιοθέτησε από την Ουγκάντα κι από τότε είναι αχώριστες.

Μαμά και κόρη αρχικά «πετάχτηκαν» μέχρι την Αίγινα κι απόλαυσαν τον ήλιο και τη θάλασσα. Από τον Αργοσαρωνικό βρέθηκαν στις Σποράδες και τη Σκόπελο, όπου συνέχισαν τις διακοπές τους.

Η σχεδιάστριαα ρούχων δεν άφησε ούτε μία μέρα ανεκμετάλλευτη, έτσι επισκέφτηκε το Γύθειο, αλλά και τα Κύθηρα αυτή τη φορά με την κουμπάρα της, Σίσσυ Χρηστίδου και τους Παύλο Σταματόπουλο και Κωνσταντίνο Βασάλο.

Περίπου μία εβδομάδα αργότερα η Χριστίνα Κοντοβά ταξίδεψε στα Χανιά, όπου την περίμενε η μικρή Έιντα, η οποία τής επιφύλασσε την πιο θερμή υποδοχή.

Ειδικότερα η 7χρονη Έιντα είχε ετοιμάσει μια ζωγραφιά που έγραφε «μαμά σ'αγαπώ», με τη σχεδιάστρια να απαθανατίζει συγκινημένη τη δημιουργία της κορούλας της και να τη μοιράζεται με τους followers της.

Η έκπληξη της μικρής Έιντα στη μαμά της

Πρόσφατα η Ada γιόρτασε τα γενέθλιά της με τη Χριστίνα Κοντοβά να τη φωτογραφίζει με την τούρτα της και να δηλώνει «η πιο τυχερή μαμά του κόσμου».

Η ανάρτηση της Χριστίνας Κοντοβά