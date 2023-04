Δέσποινα Βανδή: Αυτή είναι η συνταγή της για Πασχαλινό τσουρέκι!

Λοιπόν!Θα χρειαστείτε 6 αυγά 180 γρ μαγια νωπή 2 1/2 κ.αλευρι 300 γρ βούτυρο αιγοπρόβειο 750γρ ζαχαρη 600 γρ γαλα 1 φακελάκι μαχλέπι 1 φακελάκι κακουλε 1κγ μαστίχα ξύσμα από 1 πορτοκαλι λίγο αλάτι Εκτέλεση Σε πρώτη φάση φτιάχνετε το προζύμι Σε 1 1/2 ποτήρι χλιαρό νερό λιώνετε τη μαγια και προσθέτετε το μισό κιλό από το αλευρι σας! Ζυμώνετε,σκεπάζετε το μείγμα με βρεγμένη πετσέτα και το τυλίγετε με κουβέρτα σε ζεστό μέρος και το αφήνετε 1 ώρα η και λίγο λιγότερο! Στη συνέχεια λιώνετε το βούτυρο και το αφήνετε στην άκρη! Ζεσταίνετε το γαλα και προσθέτετε τη ζαχαρη όλη και ανακατεύετε! Όταν θα είναι χλιαρό το γαλα με τη ζαχαρη θα προσθέσετε τα αυγά μέσα στο ίδιο κατσαρολάκι και θα τα ανακατέψετε! Οποτε έχετε 2 κατσαρολάκια μέχρι εδώ! Ένα με το βούτυρο και ένα με τη ζαχαρη το γαλα και τα αυγά! Να θυμάστε ότι για να χρησιμοποιήσετε τα υγρά σας υλικά πρέπει να είναι χλιαρά! Σε μια μεγάλη λεκάνη βάζετε τα 2 κιλά αλευρι και ρίχνετε το ξύσμα το αλάτι το μαχλέπι το κακουλε και τη μαστίχα τα οποια πριν τα χτυπάτε στο γουδι με γουδοχέρι για να γίνουν σκόνη! Ανοίγετε μια λακκούβα στη μέση και αδειάζετε εκεί το προζύμι σας! Ρίχνετε το μείγμα με το γαλα και αρχίζετε να ζυμώνετε! Σταδιακά και το λιωμένο βούτυρο! Θα μοσχομυρίσει η κουζίνα σας! Σκεπάζετε τη λεκάνη πάλι με βρεγμένη πετσέτα και τυλίγετε με κουβέρτα για άλλη μια ώρα! Η ζύμη σας θα γίνει τουλάχιστον διπλάσια! Στη συνέχεια κόβετε κάνετε πλεξούδες και δίνετε σχήμα στα τσουρέκια σας τα οποια τα τοποθετείτε στο ταψί πάνω σε λαδόκολλα!Να έχουν μια απόσταση μεταξύ τους! Αλείφετε με αυγό χτυπημένο τα τσουρέκια σας και τα ψήνετε για 25’ στους 170! Δε θα το πιστεύετε!!! Μαγια ζητήστε από το φούρνο της γειτονιάς σας γιατί είναι δυσεύρετη! Καλή επιτυχία παιδιά και καλή Ανάσταση!

