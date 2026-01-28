Βουλή: Παραπομπή Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

Μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας παραπέμπει την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στον πρόεδρο της Βουλής, με την κατηγορία της αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς.

Αφορμή αποτέλεσαν τα όσα είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον βουλευτή της ΝΔ Νίκο Βλαχάκο, αδελφό του ήρωα των Ιμίων, αναφορικά με τα γεγονότα που συνέβησαν πριν από 33 χρόνια.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε τον Ν. Βλαχάκο να «βρει την αλήθεια» για τα Ίμια

Ο διάλογος που έγινε μεταξύ Ζ. Κωνσταντοπούλκου και Ν. Βλαχάκου ήταν ο εξής:

Ο αδερφός του ήρωα των Ιμίων Π. Βλαχάκου και βουλευτής της ΝΔ Ν. Βλαχάκος

Ζωή Κωνσταντοπούλου – επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας: «Κύριε Βλαχάκο, θα το δούμε ποιος θα βρει την ψήφο του».

Κώστας Νικολακόπουλος – πρόεδρος εξεταστικής επιτροπής: «Σας παρακαλώ, λίγο ησυχία».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εσείς καλό είναι να ασχοληθείτε με το να βρεθεί η αλήθεια για τα Ίμια, που σας έχω προτείνει πολλές φορές».

Φίλιππος Φόρτωμας – βουλευτής ΝΔ: «Αυτό που είπε η πρόεδρος είναι ντροπή, κύριε πρόεδρε. Είναι ντροπή να μιλάει για τα Ίμια και τους νεκρούς».

Νίκος Βλαχάκος – βουλευτής ΝΔ : «Είναι κάτι που με προσβάλλει προσωπικά. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι ξέρω εγώ και, πιστέψτε με, είναι ελάχιστοι αυτοί που ακόμη ζουν και γνωρίζουν».

Ζ. Κωνσταντοπούλου: «Το ελικόπτερο στα Ίμια καταρρίφθηκε, δεν έπεσε»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Το μοιραίο ελικόπτερο στα Ίμια καταρρίφθηκε, δεν έπεσε όπως θέλουν να παρουσιάζουν εκείνοι που μιλούν μόνο με ψέματα…» ανέφερε επίσης σε δήλωσή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Καταρρίφθηκε το ελικόπτερο στα Ίμια

Εξεταστική: Κλίμα έντασης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σε κλίμα έντασης διακόπηκε ξανά η συνεδρίαση της εξεταστικής, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανταλλάσσει πυρά με τον πρόεδρο της επιτροπής και τους βουλευτές της ΝΔ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιατί μου κλείνετε το μικρόφωνο;

Ανδρέας Νικολακόπουλος: «Για να σας απαντήσω».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιατί μου κλείνετε το μικρόφωνο;

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Γιατί τώρα μιλάω εγώ. Ο κ. Λαζαρίδης μίλησε 20 λεπτά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είσαι άντρας εσύ τώρα; Είσαι άντρας…

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Μην κάνετε σχόλια σεξιστικά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα νταηλίκια και τα αντριλίκια στον κ. Μητσοτάκη, κ. Νικολακόπουλε.

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Οφείλω να διευθύνω τη συζήτηση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στον κ. Μητσοτάκη… Θα βάλετε τάξη στα συμπλεγματικά ανθρωπάκια;

Η πρόταση για παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας πέρασε με τις ψήφους της πλειοψηφίας. Η αντιπολίτευση καταψήφισε.

