«Ήμουν εκεί στα Ίμια»: Μαρτυρία από το κατάστρωμα

Η αφήγηση του Ν. Παναγιωτόπουλου για τις δραματικές ώρες της κρίσης

Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Τις ημέρες της κρίσης των Ιμίων ήμουν σηματωρός στο Ναρκαλιευτικό «Αταλάντη». Και αυτό αλλάζει την οπτική. Γιατί όταν ζεις την κρίση στο πεδίο, δεν χρειάζεσαι αναλύσεις: έχεις εικόνα, ήχο και εντολές που σου χαράζουν το μυαλό.

Το «Αταλάντη», ένα πλοίο αμυντικής αποστολής, εκείνες τις ώρες λειτούργησε ως προωθημένο ραντάρ και ως κόμβος αντικατασκοπίας υψηλής ακρίβειας. Κάναμε προβολή σημαίας στο πιο απομακρυσμένο σημείο της ελληνικής επικράτειας, για έναν λόγο: να μην υπάρξει κενό κυριαρχίας. Και από τον ασύρματο άκουσα τη φράση που κανείς δεν ξεχνά: «Θα υπερασπιστείτε την πατρίδα μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός σας». 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο του δημοσιογράφου Νίκου  Παναγιωτόπουλου στο newpost.gr  
 

ΙΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
NEWPOST
