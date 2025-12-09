Μπέττυ Μαγγίρα & Άντζελα Δημητρίου τραγουδούν αγκαζέ και στέλνουν μήνυμα

Το πρωί της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου, δημοσιογράφοι περίμεναν τη Μπέττυ Μαγγίρα για να της αποσπάσουν δηλώσεις, μετά το τέλος της ραδιοφωνικής της εκπομπής.

Μπέττυ Μαγγίρα & Άντζελα Δημητρίου αποχώρησαν αγκαζέ από το κτίριο

Η Μπέττυ Μαγγίρα αποχώρησε από το κτίριο κρατώντας αγκαζέ την Άντζελα Δημητρίου, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή Breakfast@Star το ίδιο πρωί. Με το χιούμορ της και τη συμβολή της τραγουδίστριας, η Μπέττυ Μαγγίρα κατάφερε να αποφύγει ευγενικά τους ρεπόρτερ, που ήθελαν να τη ρωτήσουν για την κόντρα της με την Τζο Κουτσοκώστα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα απέφυγε με τραγούδι της Άντζελας Δημητρίου τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για την Τζο Κουτσοκώστα

Οι δύο κυρίες ερμήνευσαν μαζί στίχους από το τραγούδι της Άντζελας Δημητρίου, «Και μην ακούσω τίποτα», στέλνοντας έτσι ξεκάθαρο μήνυμα.

Μπέττυ Μαγγίρα - Τζο Κουτσοκώστα: Το χρονικό της κόντρας τους

Καλεσμένη στη Σίσσυ Χρηστίδου, η Μπέττυ Μαγγίρα, αναφερόμενη στην περίοδο που παρουσίαζε το «I Love Σου Κου», έκανε λόγο για συνεργάτες που τις «φόρεσαν», φωτογραφίζοντας εμμέσως την Τζο Κουτσοκώστα, η οποία ξέσπασε δημόσια.

«Όταν μου φέρεις δίπλα μου κάποιον που δεν αξίζει, γιατί εσύ τον θέλεις, συνολικά δεν θα χαθεί η απόδοση;», ήταν η επίμαχη δήλωση που φαίνεται να ενόχλησε τη δημοσιογράφο, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της.

Μετά το μήνυμα της Τζο Κουτσοκώστα, η Μπέττυ Μαγγίρα θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Χαρακτηριστικά τόνισε: «Νιώθω την ανάγκη να πω κάτι, γιατί όλος αυτός ο ντόρος που έγινε σήμερα, προκλήθηκε από μια δική μου δήλωση. Αλλού έπρεπε να πέσουν οι προβολείς και όχι σε ένα κορίτσι που στοχοποιήθηκε άδικα. Δεν αφορούσε στο κορίτσι αυτό καθαυτό, ούτε στην αξία του — και εννοείται πως έχει αξία. Αφορούσε στο πώς τόσα χρόνια επιλέγονται κάποιοι άνθρωποι να είναι σε εκπομπές που μπορεί να μην ταιριάζουν ή να μην έπρεπε να είναι τη δεδομένη στιγμή. Μου έχει συμβεί και σε άλλη εκπομπή, σε άλλο κανάλι, να μου φέρουν άνθρωπο που δεν ήθελα να δω, και να τον βάζουν σε μια εκπομπή και να χάνει το σύνολο. Εκεί έπρεπε να μείνει και όχι σε αυτό το κορίτσι. Ήταν δικό μου λάθος και αναλαμβάνω την ευθύνη για το ρήμα “αν άξιζε”, το παίρνω πίσω. Άρα, να μη μένουμε στην αξία των συγκεκριμένων ανθρώπων, αλλά στο τι συμβαίνει γενικότερα στην ελληνική τηλεόραση. Κακώς στοχοποιήθηκε η κοπέλα αυτή, γιατί ίσως είναι και η μόνη που δεν φταίει».

