Πέτρου Ράλλη: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε τον 44χρονο με το πατίνι

Ομολόγησε την εμπλοκή του στο δυστύχημα

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή του τροχαίου με το πατίνι στην Πέτρου Ρέλλη - Βίντεο αρχείου ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας 46χρονος, αλβανικής καταγωγής συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας Πειραιά για το δυστύχημα με θύμα έναν 44χρονο, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και παρασύρθηκε από τη μοτοσικλέτα του στην Πέτρου Ράλλη. 

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Οδηγός μηχανής παρέσυρε 44χρονο με πατίνι

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 46χρονος δεν είχε άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στις 21 Σεπτεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών. 

Ο άνδρας ομολόγησε την εμπλοκή του στο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγίας Άννης, ο 46χρονος παρέσυρε με τη μηχανή του τον 44χρονο που κινούταν με το πατίνι του και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε. 

Ο 44χρονος, που είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του. 

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ
ΤΡΟΧΑΙΟ
ΠΑΤΙΝΙ
Back to Top