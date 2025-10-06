Πέτρου Ράλλη: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε τον 44χρονο με το πατίνι

Ένας 46χρονος, αλβανικής καταγωγής συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας Πειραιά για το δυστύχημα με θύμα έναν 44χρονο, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και παρασύρθηκε από τη μοτοσικλέτα του στην Πέτρου Ράλλη.
Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Οδηγός μηχανής παρέσυρε 44χρονο με πατίνι
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 46χρονος δεν είχε άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στις 21 Σεπτεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.
Ο άνδρας ομολόγησε την εμπλοκή του στο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγίας Άννης, ο 46χρονος παρέσυρε με τη μηχανή του τον 44χρονο που κινούταν με το πατίνι του και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.
Ο 44χρονος, που είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.