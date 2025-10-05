Έλληνας αθλητής πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου ύψους 625 μέτρων

Ο Κίμωνας Ρακόπουλος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο

Ο Έλληνας αθλητής Κίμωνας Ρακόπουλος πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου στην Κίνα και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο!

Για 2η συνεχόμενη χρονιά, ο Έλληνας αθλητής των extreme Sports Κίμωνας Ρακόπουλος συμμετείχε στην παγκόσμια διοργάνωση Βaze Jumping από τις υψηλότερες γέφυρες του κόσμου που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα. Κατάφερε να κάνει άλμα από τα 625 μέτρα, από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου!

Οι αγώνες είναι διαίτερα απαιτητικοί, αφού οι συμμετέχοντες, μετά το άλμα τους, έπρεπε να ανοίξουν το αλεξίπτωτο σε σωστό χρόνο και να προσγειωθούν με απόλυτη ακρίβεια στον προκαθορισμένο στόχο στο έδαφος.

Έλληνας αθλητής πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου στα 625 μέτρα!

Με σταθερές και εντυπωσιακές επιδόσεις σε όλα τα άλματα, ο Κίμωνας Ρακόπουλος κατάφερε να ξεχωρίσει και να ανέβει στο βάθρο των νικητών, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο, σε μια διοργάνωση που συγκέντρωσε τους κορυφαίους του base jumping παγκοσμίως, από 21 χώρες.

«625 μέτρα από μία γέφυρα είναι λίγο περίεργο, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει τόσο ψηλές γέφυρες, ενώ όταν είναι ένα βουνό έχουμε μάθει να πηδάμε από υψόμετρα 900, 1.000 μέτρα. Το πρώτο βήμα γενικά είναι το δύσκολο και μετά απλώς ακολουθείς το σχέδιο που έχεις και το τι θα κάνεις στον αέρα έρχονται από μόνα τους. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινα, αλλά είναι η ευχαρίστηση που παίρνεις από το άλμα», δήλωσε ο νεαρός αθλητής στο Star και την Άννα Σανοζίδου. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε περισσότερα:
ΚΙΝΑ
 |
ΓΕΦΥΡΑ
 |
ALMA
 |
ΚΙΜΩΝΑΣ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
