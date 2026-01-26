Πολυχρονίδης: «Δουλεύω σκληρά για να απολαμβάνω πράγματα που μου αρέσουν»

Όσα αποκάλυψε ο παρουσιαστής του Star στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο παρουσιαστής του Τροχού της Τύχης που απολαμβάνουμε καθημερινά στο Star, μίλησε στην εκπομπή Το Πρωινό για τα αγαπημένα του τηλεοπτικά πρότζεκτ, τα νούμερα τηλεθέασης και τα ταξίδια, που αγαπάει.

Πολυχρονίδης: «Δουλεύω σκληρά για να απολαμβάνω πράγματα που μου αρέσουν»

«Είμαι παιχνιδάς, είμαι ταξιδιώτης, είμαι τέτοιος άνθρωπος, γιατί εκεί μπορώ και αποδίδω καλύτερα και περνάω και καλύτερα τη δουλειά προς τον τηλεθεατή» είπε ο Γιώργος Πολυχρονίδης για τα πρότζεκτ που, συνήθως, αναλαμβάνει στην τηλεόραση.

«Μαθαίνω φυσικά τα νούμερα, ωστόσο, κανένα τηλεπαιχνίδι δε χάνει ποτέ. Αποτελούν μια όαση θετικών συναισθημάτων μέσα σε μία, γενικότερα, λίγο δυσάρεστη ειδησεογραφία, οπότε είναι άχαστα όλα τα παιχνίδια. Και χαίρομαι παρά πολύ που υπάρχουν τόσα και για τον Τροχό που συνεχίζει δωδέκατη χρόνια και πάει για τη δέκατη τρίτη», πρόσθεσε.

Για το γεγονός ότι κάνει πολλά ταξίδια, ο ίδιος ανέφερε: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μας τρώει η δουλειά και απέξω και από μέσα μας, αν αυτό δεν έχει ένα νόημα. Δουλεύω πραγματικά πολύ σκληρά για να μπορώ να απολαμβάνω πολλά πράγματα που μου αρέσουν.

Πολυχρονίδης: «Δουλεύω σκληρά για να απολαμβάνω πράγματα που μου αρέσουν»

Τι μου αρέσει; Tα ταξίδια. Θα βρεθώ στην άλλη άκρη του κόσμου, θα το κάνω, θα το κάνω επειδή δουλεύω σκληρά. Δε δουλεύω για να δουλεύω. Δε ζω για να δουλεύω. Δουλεύω για να μπορώ να ζω κι αυτό δε θα το αλλάξω ποτέ και δεν θα φορτώσω τον οργανισμό μου με πράγματα που δεν μπορεί να βαστάξει η πλάτη μου».

