Η κατάρα του Δούκα του Γιορκ: Από εκτελεσμένους βασιλιάδες έως τον Άντριου

Οι άνθρωποι που είχαν τον τίτλο του «έκπτωτου» πρίγκιπα

Πηγή: newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου AP (Kirsty Wigglesworth)
Από εκτελεσμένους βασιλιάδες μέχρι εξαφανισμένους πρίγκιπες, το Tatler ερευνά τις αλλόκοτες μοίρες των προηγούμενων κατόχων του, καθώς μόλις πριν από λίγες μέρες ο Βασιλιάς Κάρολος πήρε την απόφαση να «διώξει» τον πρίγκιπα Άντριου από το Παλάτι και να του αφαιρέσει όλα τα πριγκιπικά προνόμια.

Ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα ότι δεν θα χρησιμοποιεί πια τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ, ύστερα από όσα περιέγραψε ως «συζήτηση με τον βασιλιά». Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεχόταν εδώ και καιρό πιέσεις να αντιμετωπίσει τις σχέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Αν και ο απαξιωμένος πλέον πρίγκιπας έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες εναντίον του, δήλωσε ότι πήρε την απόφαση «βάζοντας την οικογένεια και τη χώρα του πάνω απ’ όλα». Μετά τον Άντριου, ο τίτλος του Δούκα του Γιορκ ενδέχεται να απονεμηθεί στον πρίγκιπα Λούις —τον δεύτερο γιο του μελλοντικού βασιλιά Γουίλιαμ— ή στην πριγκίπισσα Σάρλοτ. Τελικά ο βασιλιάς Κάρολος πήρε τη μεγάλη απόφαση να απομακρύνει τον ΆΝτριου όχι απλώς από το παλάτι, αλλά να του αφαιρέσει και όλα τα προνόμια μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο newpost.gr

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ
ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΓΙΟΡΚ
ΚΑΤΑΡΑ
NEWPOST
