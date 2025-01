Νότια Κορέα: Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο με δεκάδες εγκλωβισμένους

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Νότια Κορέα, λίγες ημέρες μετά τη συντριβή αεροσκάφους που στοίχισε τη ζωή σε 179 αθώες ψυχές.

Το πρωί της Παρασκευής τυλίχθηκε στις φλόγες ένα πολυώροφο κτίριο, στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί δεκάδες πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε ένα εμπορικό στην πόλη Σεονγκνάμ της Νότιας Κορέας, που βρίσκεται στα νότια της πρωτεύουσας Σεούλ.

Σε πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο YTN φαίνεται το κτίριο να είναι τουλάχιστον οκταώροφο και καλύπτεται από μαύρο καπνό, ενώ η φωτιά μαίνεται στους χαμηλούς ορόφους.

A fire broke out today (3rd) in a mixed-use residential and commercial building in Bundang District, Seongnam City, Gyeonggi Province, South Korea. According to local media outlets Yonhap News Agency and Newsis, the fire is believed to have started in the kitchen of a restaurant… pic.twitter.com/lbDwJ1fOMa